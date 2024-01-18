في عشر دقايق جهزي أكلة فطائر الكاسترد.. أسرع وجبة إفطار

يعشق الأطفال والكبار المخبوزات وخاصة الخفيفة على وجبة الإفطار، لذلك هناك الكثير من الأكلات التي يمكن لربات البيوت تجهيزها على الإفطار، لكنهن لا يعرفنها، وفي عشر دقايق جهزي أكلة فطائر الكاسترد، أسرع وجبه إفطار، فهي لذيذة وشهية، ويمكنك تجهيزها لأطفالك عند الذهاب للامتحانات.

في عشر دقايق جهزي أكلة فطائر الكاسترد.. أسرع وجبه إفطار

ووفق مشيرة النجار، متخصصة في عمل الوجبات البيتي، فيمكن في عشر دقايق جهزي أكلة فطائر الكاسترد وهو أسرع وجبه إفطار لتقديمها للأطفال والكبار كالتالي:

- كوب من الحليب كامل الدسم.

- نصف كوب سكر ناعم.

- نصف ملعقة كبيرة من ذرة النشا.

- ملعقتان ونصف من الدقيق.

- صفاري بيضتين.

- مكعب من الزبد بدرجة حرارة الغرفة.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات عجينة «فطائر الكاسترد»

- 3 أكوب دقيق.

- رشة من الملح.

- نصف كوب من السكر الناعم.

- بياض بيضتان.

- ملعقتان صغيرتان خميرة فورية.

- رشة من الفانيليا.

- ملعقتان كبيرتان من الزبد.

- ثلثي كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

طريقة تحضير فطائر الكاسترد

- إحضار وعاء ووضع جميع مكونات الحشوة.

- ضيفي الزبد والفانيليا.

- قومي بتقليب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

- قومي بوضع هذا الخليط على نار متوسطة.

- استمري التقليب حتى يصبح قوام الخليط سميك ومتجانس تماما.

- ضيفي ملعقة الزبد وملعقة الفانيليا لهذا الخليط مع التقليب الجيد.

- ضعي الخليط في طبق عميق.

- قومي بتغطيته بالاسترتش.

- أدخلي الخليط إلى الثلاجة حتى يتماسك قوامه.

- ضعي الكاسترد الجاهز.

- قومي بإحضار كوب وضع به الحليب مع الخميرة ونصف ملعقة سكر.

- ارتكي الخلطي حتى التخمر.

- اعجني الخيط جيدا.

- ضعي الخليط على النار في طاسة.

- عندما يصبح لون الفطائر ذهبيًا يقلب على الوجه الآخر.

- قطعي الفطائر وقدميها للأطفال.