«غادة» تصل للشهرة بـ«عجين الفلاحة».. فطير ومخبوزات بـ«طعم الخير»

لم تستسلم للبطالة، وقرّرت أنّ تتحدى نفسها وتساعد فى تدبير مصاريف منزلها، استغلت إجادتها لعمل المخبوزات بكل أنواعها كـ«الفطير المشلتت، والكماج، والقرص بالعجوة» وأسست مشروعاً صغيراً، لاقى إعجاب الناس.

سيدة تصنع مخبوزات في المنزل

غادة فصادة، 33 عاما، ابنة محافظة كفر الشيخ، برعت فى صناعة بعض المخبوزات الريفية التى تتميز بها محافظتها، وذاع صيتها حتى وصلت شهرة مخبوزاتها إلى دول كثيرة، وباتت هذه المخبوزات تُطلب بالاسم.

«الشغل مش عيب، كنت دايماً بفكر أعمل مشروع عشان أساعد فى مصاريف البيت وأثبت نفسى، وأنا أساساً بحب المعجنات جداً وشاطرة فيها، من حوالى 5 سنين أصحابى قالوا لى ما تجربى وتنزلى شغلك على جروب بنات على فيس بوك، أول ما نزلت إعلان لقيت تفاعل كبير».

«غادة» تروج لمخبوزاتها

وتضيف «غادة»: «أول ما بدأت شغل كان من بيت واحدة صاحبتى، وكنت هعمل كماج جبت خامات بـ50 جنيه وكسبت فى اليوم ده 100 جنيه، فرحت ولقيت رسايل كتيرة، واشتغلت من بيتنا واتعرفت، وحتى بعد ما اتجوزت كمّلت شغل، ولما انفصلت بردو ازداد إصرارى على الشغل، عشان أصرف على بنتى.

اعتمدت «غادة» فى الترويج لمخبوزاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ما ساعدها فى جذب أكبر عدد من الزبائن خارج محافظة كفر الشيخ: «عملت جروب على فيس بوك، وبنشر شغلى عليه أول بأول، وفيه ناس كتير من المتابعين بيطلبوا أوردرات، والشغل بيوصل لهم لحد باب البيت، كمان شغلى لف العالم، وآخر أوردر كان رايح دولة عربية من كام يوم».