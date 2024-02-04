اطلب الصيانة فورًا في هذه الحالة.. 6 نصائح لتنظيف الفريرز من الثلج بدون خدش

يهتم الكثير من الناس معرفة تنظيف الفريزر من الثلج؛ إذ تٌسبب الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الشديدة تراكمًا للثلج في فريزر الثلاجة، أو الديب فريزر، حتى لا يتعرض جهازك للتلف هناك طريقة غير متوقعة لتنظيف الفريزر من الثلج بدون خدش، بحسب موقع«mrappliance» البريطاني.

حيلة لتنظيف الفريزر من الثلج بدون خدش

ولتنظيف الفريزر بدون خدش، افصل الفيشة عن الفريزر، وضع وعاءً من الماء المغلي في الفريزر فوق بعض المناشف أو الحامل.

-سوف يعمل البخار على إذابة قطع الجليد السميكة بسرعة أكبر.

-أعد تسخين الماء كل 15 دقيقة للحفاظ على قوة الدفع.

-يمكن إزالة الجليد من الفريزر باستخدام مٌجفف الشعر فقط، قم بتوجيه مٌجفف الشعر نحو الجليد، وتجنب الصدمة الكهربائية عن طريق التأكد من عدم ملامسة الماء المتساقط لمجفف الشعر.

-إذا كنت بحاجة إلى التخلص من الجليد الذائب، استخدم ملعقة بلاستيكية.

-لا تلتقط الجليد بسكين أو أي أداة حادة أخرى، لأن ذلك قد يؤدي إلى إحداث ثقب في جدار الفريزر أو ثقب مخزن مادة التبريد.

تذويب ثلج الفريزر يدويًا

أبسط طريقة لإزالة الجليد من الفريزر هي فقط فصله وترك الثلج يذوب بشكل طبيعي، طالما أن طعامك المٌجمد مٌخزن في مكان بارد، فلا داعي للاستعجال، وما عليك سوى فتح باب الفريزر، وترك الثلج يذوب طوال الليل بينما تمتص المناشف الماء.

في الصباح، انقل قطع الثلج المٌتبقية إلى حوض المطبخ حتى تذوب، ثم جفف كل شيء بمنشفة نظيفة، وبذلك تكون قد انتهيت قد ترغب في اغتنام هذه الفرصة لتنظيف الفريزر وتنظيم العناصر الغذائية.

ماذا تفعل في حال تراكم ثلج الفريزر بشكل متكرر؟

إذا كان الفريزر الخاص بك يحتاج إلى إزالة الجليد ثلاث أو أربع مرات في السنة، فقد تكون هناك مُشكلة في منظم الحرارة، أو ختم الباب، أو الصرف، أو فتحة التهوية، أو أي مكون آخر، لذلك اطلب الصيانة فورًا لإعادة الفريزر إلى وظيفته الطبيعية.