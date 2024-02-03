صفاء النجار: الإقبال الكبير على مهرجان القاهرة للكتاب يعكس حب المصريين للقراءة

قالت الكاتبة صفاء النجار، إن مهرجان القاهرة الدولي للكتاب عبارة عن مهرجان ثقافي كبير، مشيرة إلى أن إقبال المصريين على حضور المعرض، دليل على أن الشعب المصري يحب القراءة بصورة كبيرة.

معرض الكتاب هو عُرس للثقافة المصرية

وتابعت «النجار»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن أعداد زيارات المعرض في الأمس فقط وصلت لـ850 ألف مواطن»، مشيرًة إلى أن تنظيم المعرض رائع ويقف وراءه الكثير من المؤسسات الداعمة لهذا الجهد الكبير، والكثير من دور النشر الكبيرة، معقبة: «معرض الكتاب هو عُرس للثقافة المصرية».

وأضافت أن دور النشر المشاركة في المعرض متنوعة بأسعار متعددة، وأي شخص يرغب في شراء الكتاب سيتجه بالسعر المناسب، معقبًا: «إذا قررت أن تقرأ، فستطيع الحصول على الكتب، خاصة أن المعرض يحتوي على العديد من الكتب بأسعار مخفضة جدًا».

الدولة معنية بتطوير وعي المواطن

وتابعت أن الحديث عن أن الجمهور يريد المحتوى غير الجيد طرح غير سليم، مشيرة إلى أن الدولة معنية بتطوير وعي المواطن، لأن هذا سيعود بالمردود الإيجابي على الدولة.