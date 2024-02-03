معرض الكتاب في دورته الـ55 يواصل تسجيل الأرقام القياسية

قال أحمد نبيل، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 يواصل تسجيل الأرقام القياسية، وكان آخر هذه الأرقام هي مجمل عدد الزائرين، حيث سجَّل المعرض 3 ملايين و700 ألف زائر حتى الآن.

700 ألف زائر في يوم واحد

وأضاف «نبيل»، خلال رصد آخر المستجدات على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن من ضمن الأرقام القياسية لهذه النسخة من المعرض هو ما تم تحقيقه أمس، حيث وصل عدد الزائرين لليوم الواحد من المصريين والأجانب إلى ما يقرب 700 ألف زائر.

وأشار إلى أن هذه الفترة تشهد إقبالا متزايدا بسبب قرب انتهاء فترة المعرض، وأنه بحساب متوسط الزائرين، فمن المتوقع أن يستقبل المعرض ما بين المليون ونصف المليون وحتى المليوني زائر خلال الأيام المقبلة وحتى انتهاء المعرض.

أنشطة ثقافية على مدار الساعة

وأوضح أن الأنشطة الثقافية في معرض القاهرة الدولي للكتاب متواصلة على مدار الساعة بين أجنحة المعرض المختلفة، كما يتصف الشباب الكتب والروايات ويختارون من بين 1200 دار للنشر مشاركة في هذه الدورة من المعرض.