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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«رياضة الإسكندرية» تنظم زيارة لشباب النادي الثقافي إلى معرض الكتاب

كتب:

خالد غنيم
08:26 م | السبت 03 فبراير 2024
أعضاء النادي الثقافي بالإسكندرية

أعضاء النادي الثقافي بالإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، رحلة لشباب النادي الثقافي بمراكز الشباب، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ في إطار المشاركة في رفع الوعي الثقافي وحثهم على القراءة.

زيارة إلى معرض الكتاب

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية قامت بتنفيذ زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بأرض المعرض بالتجمع الخامس للمتميزين من أعضاء النادي الثقافي وشارك في الرحلة 50 شابًا وفتاة، وذلك ضمن خطة نشاط النادي الثقافي لشهر فبراير 2024.

مشاركة الشباب

وأوضحت أنه جرى المشاركة في الاحتفال بإصدرات الشباب الأدبية بالمعرض، وتأتي هذه الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتفعيل الأنشطة التي يمارسها الشباب.

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