نقيب الإعلاميين: واجهنا مغالطات الإعلام الغربي.. وشاركنا فى تصحيح الصورة أمام العالم

قال د. طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، إن التناول الإعلامى للقضية الفلسطينية على مدار الـ100 يوم الماضية، مر بعدة مراحل أبرزها المغالطات التى كان ينقلها الإعلام الغربى عن واقع الأحداث فى فلسطين، بينما نرى الآن تعاطفاً عالمياً مع القضية وأصبح العالم كله يعرف أن إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية، وأوضح «سعدة» خلال حواره مع «الوطن» أن النقابة تبذل جهوداً كبيرة لمساندة القضية الفلسطينية بكل الأشكال الممكنة، وأن مرصد النقابة يعمل على قدم وساق لرصد وتسجيل انتهاكات الاحتلال.

كيف ترى التناول الإعلامى الغربى للقضية الفلسطينية بعد 100 يوم من الاحتلال؟

- التناول الإعلامى الغربى للقضية الفلسطينية مر بعدة مراحل، فى البداية كانت هناك مغالطات سافرة من بعض قنوات الإعلام الغربى فى نقل الانتهاكات والاجتياحات والوحشية على الفلسطينيين وقطاع غزة، وهذا القلب للحقائق وتصوير الجانب الإسرائيلى وأنه الجانب المعتدى عليه فى الموضوع، وتصدينا لهذا الأمر كإعلام مصرى وإعلام عربى، وصححنا المسار الخاطئ، كذلك ساهم فى هذا الأمر صُناع السوشيال ميديا من المواطنين العرب والمصريين، الذين أسهموا بشكل كبير فى تصحيح الصورة لدى العالم أجمع، وأيضاً بدأ ذلك يظهر جلياً فى الرأى العام العالمى الذى بدأ يتحول فوراً إلى المساندة والتعاطف مع الجانب الفلسطينى والإخوة الأشقاء فى قطاع غزة، كما أن المطالبات الدولية بدأت بوقف هذا الاعتداء وهذه الإبادة غير المبررة للأطفال والنساء والمدنيين والشيوخ، وكل هذه الأمور تؤكد الصناعة القوية للإعلام المصرى والعربى.

طارق سعدة: الإعلام المصرى والعربى نقل الوحشية التى تمارَس ضد الفلسطينيين فى «غزة والضفة»

كيف أسهم الإعلام المصرى فى تغيير الرأى العام نحو القضية؟

- الإعلام المصرى أسهم فى نقل الصورة الحقيقية، لما يحدث فى القطاع، ونقل رسائل الدولة المصرية وإصرار القيادة السياسية على فتح المعبر وعلى وصول إمدادات والمساعدات للجانب الفلسطينى والأشقاء فى قطاع غزة، أيضاً وجود الإعلام المصرى بقنواته ووسائله المختلفة وتحديداً قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى كانت موجودة فى قلب الحدث أثرت بطريقة أو بأخرى فى تعديل وتصحيح الرأى العام العالمى تجاه القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية التى يتعرض لها المدنيون العزل فى قطاع غزة.

وماذا عن دور المرصد الإعلامى للنقابة فى مساندة القضية؟

- المرصد الإعلامى الخاص بنقابة الإعلاميين يقوم بدور كبير فى مساندة القضية وذلك من خلال توثيق جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى، وذلك بالصور والفيديوهات الحية من الداخل حتى تكون سلاحاً فى مواجهة مثل هذه الادعاءات، ويقوم المرصد الذى يضم مجموعة كبيرة من المتخصصين والإعلاميين فى مختلف المجالات بإصدار تقارير دورية عن الأحداث فى غزة.

كيف تابعت امتثال إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وما صدر منها تجاه مصر؟

- أتابع عن كثب ما يحدث فى محكمة العدل الدولية، وما يحدث من قبل الجانب الإسرائيلى وادعاءات الكيان الصهيونى أمام العدل الدولية ما هى إلا وسيلة للهروب من المحاكمة من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التى قامت بها فى فلسطين على مدار 100 يوم، وهذه الأفعال بالتأكيد نستنكرها، فلا أحد سيقتنع بما تروجه إسرائيل بأن مصر أغلقت معبر رفح أو منعت وصول المساعدات، لأن العالم كله سمع وأشاد بالدور الذى تقوم به مصر فى تقديم المساعدات للجانب الفلسطينى، كما أن الحقيقة وما يحدث فى فلسطين من إبادة جماعية يراه العالم كله.