«عمال مصر»: تبرعنا بـ1750 بطانية بقيمة مليون جنيه لأهالي غزة

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إنه سعيد بوجوده اليوم مع مجموعة كبيرة من رموز وقيادات المجتمع المدني للحديث عن أهم قضية في الوطن العربي حاليا وهي القضية الفلسطينية، معلنا دعم الاتحاد لمجلس الشباب المصري من خلال التبرع بـ1750 بطانية بقيمة مليون جنيه من نقابة العاملين بقطاع البترول لأهالي غزة.

وأضاف جبران، خلال كلمته في الجلسة التفاعلية خلال المؤتمر الدولي الأول «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»: «نقف خلف القيادة السياسية والقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، والعمال المصريين قرروا مساندة الشعب الفلسطيني من رواتبهم الخاصة لتقديم الدعم والمساندة للأهالي في فلسطين»، مضيفا: نرفض أي مزايدة على الشعب المصري بحبه للشعب الفلسطيني بأي شكل.

ودعا رئيس اتحاد عمال مصر، مؤسسة مجلس الشباب المصري لمؤتمر بحضور 27 نقابة عمالية تدعم القضية الفلسطينية، وبحث سبل التعاون لتقديم الدعم لأهالي غزة في فلسطين، مؤكدا أن عمال مصر يتقدم بقافلة مساعدات ضخمة للأهالي في غزة خلال الفترة المقبلة.