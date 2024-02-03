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معرض القاهرة الدولي للكتاب

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «نقابات مصر».. دعم وسند لـ«أهالى غزة»

كتب:

محمد عزالدين
07:46 م | السبت 03 فبراير 2024
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«نقابات مصر».. دعم وسند لـ«أهالي غزة»

-قدمت مساعدات طبية وغذائية للقطاع.. وفضحت جرائم إسرائيل في الإبادة الجماعية

-«الأطباء»: آلاف المتطوعين لعلاج المصابين.. وتقارير لـ«الجنائية الدولية»

- «المهندسين»: شاحنات محملة بأطنان المواد الغذائية والملابس والأدوية

«الصحفيين»: وقفات تضامنية مع «القضية».. ولجنة لرصد انتهاكات منصات الإعلام الدولية 

- «الإعلاميين»: واجهنا مغالطات الإعلام الغربي

- «العمال»: 27 نقابة تنتفض لرفض مخططات التهجير القسري

- «المحامين»: تنظيم فعاليات لدعم مقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

- رئيس الوزراء يوجه بتعزيز خدمات اللجنة الطبية العليا والتعامل العاجل مع استغاثات المواطنين

- «مدبولي» يتفقد الأعمال النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به

-«الدين لله والمعرض للجميع»

-إقبال كبير على مطبوعات «الأزهر والأوقاف والكنيسة» من مختلف الأعمار

- وزير الري: مصر تعاني من فجوة بين الموارد المائية والاحتياجات.. ونصيب الفرد يقترب من «خط الشح»

-«التعليم العالي»: إحياء فكر «الابتعاث» لبناء كوادر علمية وبحثية

-اتفاق «مصري - نرويجي» على حشد الدعم الدولي لدخول المساعدات إلى «غزة»

- «الخارجية الفلسطينية» تُحذّر: استهداف «رفح» يُعرّض 1.5 مليون شخص للإبادة والتهجير

- وبينا ميعاد.. الجزء الثاني من المسلسل يناقش لَمّ شمل العائلة ويعبّر عن احتياجات الجيل الجديد

- أزمات أندية القمة

-الأهلي: «كولر» غاضب من الجهاز الطبي.. وبحث مصير «بسام»

- الزمالك: المجلس يتحصَّن من الشرط الجزائي لـ«جوميز»

 -بيراميدز: «فيفا» يهدد النادي بإيقاف القيد 3 فترات

 

الصفحة الثانية

-«نقابات مصر».. دعم وسند وإغاثة لـ«أهالي غزة»

قدمت مساعدات طبية وغذائية للقطاع.. وفضحت جرائم الإبادة الجماعية

- «أمين»: إرسال قوافل مساعدات للأهالي في غزة.. ونقيب القاهرة: إعداد تقارير علمية موثقة بحالات المرضى لتقديمها لـ«الجنائية الدولية» و«حقوق الإنسان»

-«الصحفيين»: وقفات تضامنية مع «القضية».. ومساعدات إنسانية

- «البلشي»: تخصيص جزء من التبرعات لصالح أسر الزملاء الفلسطينيين كمبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا.. و«عبدالرحيم»: لجنة لرصد انتهاكات منصات الإعلام الدولية

- نقيب الإعلاميين: واجهنا مغالطات الإعلام الغربي.. وشاركنا في تصحيح الصورة أمام العالم

- طارق سعدة: الإعلام المصري والعربي نقل الوحشية التي تمارَس ضد الفلسطينيين في «غزة والضفة»

 

الصفحة الثالثة

- العمال: 27 نقابة تنتفض لمساندة الأشقاء وترفض مخططات التهجير القسري

- «الاتحاد العام»: مصر بذلت جهودا كبيرة في حل القضية.. ونقف خلف القيادة السياسية في كافة القرارات

«المهندسين»: إرسال شاحنات محملة بأطنان المواد الغذائية والملابس والأدوية والبطاطين

«المحامين»: تنظيم وقفات لدعم مقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

- رئيس اتحاد العمال: السيسي يساند القضية بكل السبل.. وادعاءات إسرائيل باطلة

 

الصفحة الرابعة

- «الدين لله.. والمعرض للجميع»

- إقبال كبير على مطبوعات الأزهر والأوقاف والكنيسة من مختلف الأعمار

- أجنحة المؤسسات الدينية: «كتب متنوعة.. وأنشطة للأطفال»

- «النجار»: توافُد على جناح الأزهر وندواته.. وإشادات بالتنظيم ومجهودات ترتيبه.. و«رجب»: أعمال «الأوقاف» المشاركة هذا العام اهتمت بالقضايا المعاصرة

- «فايد»: هناك إصدارات بجناح «الإفتاء» تنفد بشكل يومي منها «دليل الأسرة والرد على شبهات المتطرفين»

- «الأسقفية»: شاركنا في هذه الدورة بمجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة

- «الأطفال يسألون الإمام».. كتاب يشغل اهتمام صغار السن بالمعرض

-أمين «البحوث الإسلامية»: جناح الأزهر يستعرض مخطوطات نادرة تعبر عن عظمة الأمة

-مسئول الجناح القبطي: مشاركتنا واجب وطني ونسعى لنشر الثقافة العامة والمعرفة الإنسانية

 

الصفحة الخامسة

- لجنة السياسة النقدية تحاصر التضخّم بـ200 نقطة أساس في أسعار الفائدة

- «الأهلي المصري» يطلق بطاقة فيزا بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار

- «قناة السويس» يوقع شراكة لـ«التأمين البنكي»

- «أبو ظبي الإسلامي مصر» يدير أكبر تمويل متوافق مع الشريعة

- «50 لقطة ميتافيرسية» يوثّق التحول من الإنسانية إلى الذكاء الاصطناعي

- «سيكونس»: دفع خطة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية 2030

 

الصفحة السادسة

- وبينا ميعاد.. لَمّ شمل العائلة وتعبير عن احتياجات الجيل الجديد

- صبري فواز: المسلسل يحمل قضايا ومسئوليات جديدة

- شيرين رضا: أشعر بالفخر والأجزاء الثانية معادلة صعبة

- عماد ربيع: «المتحدة» تقدم محتوى مميزاً للجمهور

- «بسمة»: أراهن على نجاحنا.. والأحداث ستلمس كل نفس

- يوسف الكدواني: ظهور العائلة في كيان واحد أهم رسائله

- أميرة أديب: ردود فعل الجمهور أصابتني بخضة

- آية سليم: هناك أحداث كوميدية مع «شيرين».. والكواليس ممتعة

- أسامة عبدالهادي: صدق الشخصيات أهم عوامل النجاح

الصفحة السابعة

- كواليس عقد جوميز.. الزمالك يحصِّن نفسه من الشروط الجزائية.. والسر بالكونفيدرالية

- العين الحمراء.. «كولر» غاضب من الجهاز الطبي في الأهلي.. و«أبو علي» يشعل فتيل الإصابات العضلية.. وجلسة أخيرة تحسم مصير «بسام»

- تحركات الإنقاذ.. «فيفا» يهدد بيراميدز بإيقاف القيد 3 فترات والنادي يفاوض ثنائيا جديدا بعد وداع «الرابطة»

- طموحات ثنائية.. «بيسيرو وديسابر» من الكرة المصرية إلى الحلم القاري في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. وخطوة وحيدة على طريق الأميرة السمراء

 

الصفحة الثامنة

- «حلة بنص التمن».. «مريم» تنافس المستورد بـ«حديد الزهر»

- «تمثيل وإخراج وكتابة».. فرص ذهبية للشباب على خريطة «المتحدة» في رمضان

- «منجد أم كلثوم» يحيي ذكراها: المخدة «ريش نعام».. واللون «أخضر»

- جنود «الإشارة».. متطوعون لإرشاد ذوي الهمم في معرض الكتاب يوميا

- «تحف من بواقي الشجر».. يوميات مصري في غابات «تشيلي»

 

 

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بقلم محمد عزالدين