اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «نقابات مصر».. دعم وسند لـ«أهالى غزة»
كتب:
محمد عزالدين
07:46 م | السبت 03 فبراير 2024
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«نقابات مصر».. دعم وسند لـ«أهالي غزة»
-قدمت مساعدات طبية وغذائية للقطاع.. وفضحت جرائم إسرائيل في الإبادة الجماعية
-«الأطباء»: آلاف المتطوعين لعلاج المصابين.. وتقارير لـ«الجنائية الدولية»
- «المهندسين»: شاحنات محملة بأطنان المواد الغذائية والملابس والأدوية
«الصحفيين»: وقفات تضامنية مع «القضية».. ولجنة لرصد انتهاكات منصات الإعلام الدولية
- «الإعلاميين»: واجهنا مغالطات الإعلام الغربي
- «العمال»: 27 نقابة تنتفض لرفض مخططات التهجير القسري
- «المحامين»: تنظيم فعاليات لدعم مقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي
- رئيس الوزراء يوجه بتعزيز خدمات اللجنة الطبية العليا والتعامل العاجل مع استغاثات المواطنين
- «مدبولي» يتفقد الأعمال النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به
-«الدين لله والمعرض للجميع»
-إقبال كبير على مطبوعات «الأزهر والأوقاف والكنيسة» من مختلف الأعمار
- وزير الري: مصر تعاني من فجوة بين الموارد المائية والاحتياجات.. ونصيب الفرد يقترب من «خط الشح»
-«التعليم العالي»: إحياء فكر «الابتعاث» لبناء كوادر علمية وبحثية
-اتفاق «مصري - نرويجي» على حشد الدعم الدولي لدخول المساعدات إلى «غزة»
- «الخارجية الفلسطينية» تُحذّر: استهداف «رفح» يُعرّض 1.5 مليون شخص للإبادة والتهجير
- وبينا ميعاد.. الجزء الثاني من المسلسل يناقش لَمّ شمل العائلة ويعبّر عن احتياجات الجيل الجديد
- أزمات أندية القمة
-الأهلي: «كولر» غاضب من الجهاز الطبي.. وبحث مصير «بسام»
- الزمالك: المجلس يتحصَّن من الشرط الجزائي لـ«جوميز»
-بيراميدز: «فيفا» يهدد النادي بإيقاف القيد 3 فترات
الصفحة الثانية
-«نقابات مصر».. دعم وسند وإغاثة لـ«أهالي غزة»
قدمت مساعدات طبية وغذائية للقطاع.. وفضحت جرائم الإبادة الجماعية
- «أمين»: إرسال قوافل مساعدات للأهالي في غزة.. ونقيب القاهرة: إعداد تقارير علمية موثقة بحالات المرضى لتقديمها لـ«الجنائية الدولية» و«حقوق الإنسان»
-«الصحفيين»: وقفات تضامنية مع «القضية».. ومساعدات إنسانية
- «البلشي»: تخصيص جزء من التبرعات لصالح أسر الزملاء الفلسطينيين كمبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا.. و«عبدالرحيم»: لجنة لرصد انتهاكات منصات الإعلام الدولية
- نقيب الإعلاميين: واجهنا مغالطات الإعلام الغربي.. وشاركنا في تصحيح الصورة أمام العالم
- طارق سعدة: الإعلام المصري والعربي نقل الوحشية التي تمارَس ضد الفلسطينيين في «غزة والضفة»
الصفحة الثالثة
- العمال: 27 نقابة تنتفض لمساندة الأشقاء وترفض مخططات التهجير القسري
- «الاتحاد العام»: مصر بذلت جهودا كبيرة في حل القضية.. ونقف خلف القيادة السياسية في كافة القرارات
«المهندسين»: إرسال شاحنات محملة بأطنان المواد الغذائية والملابس والأدوية والبطاطين
«المحامين»: تنظيم وقفات لدعم مقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي
- رئيس اتحاد العمال: السيسي يساند القضية بكل السبل.. وادعاءات إسرائيل باطلة
الصفحة الرابعة
- «الدين لله.. والمعرض للجميع»
- إقبال كبير على مطبوعات الأزهر والأوقاف والكنيسة من مختلف الأعمار
- أجنحة المؤسسات الدينية: «كتب متنوعة.. وأنشطة للأطفال»
- «النجار»: توافُد على جناح الأزهر وندواته.. وإشادات بالتنظيم ومجهودات ترتيبه.. و«رجب»: أعمال «الأوقاف» المشاركة هذا العام اهتمت بالقضايا المعاصرة
- «فايد»: هناك إصدارات بجناح «الإفتاء» تنفد بشكل يومي منها «دليل الأسرة والرد على شبهات المتطرفين»
- «الأسقفية»: شاركنا في هذه الدورة بمجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة
- «الأطفال يسألون الإمام».. كتاب يشغل اهتمام صغار السن بالمعرض
-أمين «البحوث الإسلامية»: جناح الأزهر يستعرض مخطوطات نادرة تعبر عن عظمة الأمة
-مسئول الجناح القبطي: مشاركتنا واجب وطني ونسعى لنشر الثقافة العامة والمعرفة الإنسانية
الصفحة الخامسة
- لجنة السياسة النقدية تحاصر التضخّم بـ200 نقطة أساس في أسعار الفائدة
- «الأهلي المصري» يطلق بطاقة فيزا بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار
- «قناة السويس» يوقع شراكة لـ«التأمين البنكي»
- «أبو ظبي الإسلامي مصر» يدير أكبر تمويل متوافق مع الشريعة
- «50 لقطة ميتافيرسية» يوثّق التحول من الإنسانية إلى الذكاء الاصطناعي
- «سيكونس»: دفع خطة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية 2030
الصفحة السادسة
- وبينا ميعاد.. لَمّ شمل العائلة وتعبير عن احتياجات الجيل الجديد
- صبري فواز: المسلسل يحمل قضايا ومسئوليات جديدة
- شيرين رضا: أشعر بالفخر والأجزاء الثانية معادلة صعبة
- عماد ربيع: «المتحدة» تقدم محتوى مميزاً للجمهور
- «بسمة»: أراهن على نجاحنا.. والأحداث ستلمس كل نفس
- يوسف الكدواني: ظهور العائلة في كيان واحد أهم رسائله
- أميرة أديب: ردود فعل الجمهور أصابتني بخضة
- آية سليم: هناك أحداث كوميدية مع «شيرين».. والكواليس ممتعة
- أسامة عبدالهادي: صدق الشخصيات أهم عوامل النجاح
الصفحة السابعة
- كواليس عقد جوميز.. الزمالك يحصِّن نفسه من الشروط الجزائية.. والسر بالكونفيدرالية
- العين الحمراء.. «كولر» غاضب من الجهاز الطبي في الأهلي.. و«أبو علي» يشعل فتيل الإصابات العضلية.. وجلسة أخيرة تحسم مصير «بسام»
- تحركات الإنقاذ.. «فيفا» يهدد بيراميدز بإيقاف القيد 3 فترات والنادي يفاوض ثنائيا جديدا بعد وداع «الرابطة»
- طموحات ثنائية.. «بيسيرو وديسابر» من الكرة المصرية إلى الحلم القاري في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. وخطوة وحيدة على طريق الأميرة السمراء
الصفحة الثامنة
- «حلة بنص التمن».. «مريم» تنافس المستورد بـ«حديد الزهر»
- «تمثيل وإخراج وكتابة».. فرص ذهبية للشباب على خريطة «المتحدة» في رمضان
- «منجد أم كلثوم» يحيي ذكراها: المخدة «ريش نعام».. واللون «أخضر»
- جنود «الإشارة».. متطوعون لإرشاد ذوي الهمم في معرض الكتاب يوميا
- «تحف من بواقي الشجر».. يوميات مصري في غابات «تشيلي»