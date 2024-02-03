اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «نقابات مصر».. دعم وسند لـ«أهالى غزة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«نقابات مصر».. دعم وسند لـ«أهالي غزة»

-قدمت مساعدات طبية وغذائية للقطاع.. وفضحت جرائم إسرائيل في الإبادة الجماعية

-«الأطباء»: آلاف المتطوعين لعلاج المصابين.. وتقارير لـ«الجنائية الدولية»

- «المهندسين»: شاحنات محملة بأطنان المواد الغذائية والملابس والأدوية

«الصحفيين»: وقفات تضامنية مع «القضية».. ولجنة لرصد انتهاكات منصات الإعلام الدولية

- «الإعلاميين»: واجهنا مغالطات الإعلام الغربي

- «العمال»: 27 نقابة تنتفض لرفض مخططات التهجير القسري

- «المحامين»: تنظيم فعاليات لدعم مقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

- رئيس الوزراء يوجه بتعزيز خدمات اللجنة الطبية العليا والتعامل العاجل مع استغاثات المواطنين

- «مدبولي» يتفقد الأعمال النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به

-«الدين لله والمعرض للجميع»

-إقبال كبير على مطبوعات «الأزهر والأوقاف والكنيسة» من مختلف الأعمار

- وزير الري: مصر تعاني من فجوة بين الموارد المائية والاحتياجات.. ونصيب الفرد يقترب من «خط الشح»

-«التعليم العالي»: إحياء فكر «الابتعاث» لبناء كوادر علمية وبحثية

-اتفاق «مصري - نرويجي» على حشد الدعم الدولي لدخول المساعدات إلى «غزة»

- «الخارجية الفلسطينية» تُحذّر: استهداف «رفح» يُعرّض 1.5 مليون شخص للإبادة والتهجير

- وبينا ميعاد.. الجزء الثاني من المسلسل يناقش لَمّ شمل العائلة ويعبّر عن احتياجات الجيل الجديد

- أزمات أندية القمة

-الأهلي: «كولر» غاضب من الجهاز الطبي.. وبحث مصير «بسام»

- الزمالك: المجلس يتحصَّن من الشرط الجزائي لـ«جوميز»

-بيراميدز: «فيفا» يهدد النادي بإيقاف القيد 3 فترات

الصفحة الثانية

-«نقابات مصر».. دعم وسند وإغاثة لـ«أهالي غزة»

قدمت مساعدات طبية وغذائية للقطاع.. وفضحت جرائم الإبادة الجماعية

- «أمين»: إرسال قوافل مساعدات للأهالي في غزة.. ونقيب القاهرة: إعداد تقارير علمية موثقة بحالات المرضى لتقديمها لـ«الجنائية الدولية» و«حقوق الإنسان»

-«الصحفيين»: وقفات تضامنية مع «القضية».. ومساعدات إنسانية

- «البلشي»: تخصيص جزء من التبرعات لصالح أسر الزملاء الفلسطينيين كمبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا.. و«عبدالرحيم»: لجنة لرصد انتهاكات منصات الإعلام الدولية

- نقيب الإعلاميين: واجهنا مغالطات الإعلام الغربي.. وشاركنا في تصحيح الصورة أمام العالم

- طارق سعدة: الإعلام المصري والعربي نقل الوحشية التي تمارَس ضد الفلسطينيين في «غزة والضفة»

الصفحة الثالثة

- العمال: 27 نقابة تنتفض لمساندة الأشقاء وترفض مخططات التهجير القسري

- «الاتحاد العام»: مصر بذلت جهودا كبيرة في حل القضية.. ونقف خلف القيادة السياسية في كافة القرارات

«المهندسين»: إرسال شاحنات محملة بأطنان المواد الغذائية والملابس والأدوية والبطاطين

«المحامين»: تنظيم وقفات لدعم مقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

- رئيس اتحاد العمال: السيسي يساند القضية بكل السبل.. وادعاءات إسرائيل باطلة

الصفحة الرابعة

- «الدين لله.. والمعرض للجميع»

- إقبال كبير على مطبوعات الأزهر والأوقاف والكنيسة من مختلف الأعمار

- أجنحة المؤسسات الدينية: «كتب متنوعة.. وأنشطة للأطفال»

- «النجار»: توافُد على جناح الأزهر وندواته.. وإشادات بالتنظيم ومجهودات ترتيبه.. و«رجب»: أعمال «الأوقاف» المشاركة هذا العام اهتمت بالقضايا المعاصرة

- «فايد»: هناك إصدارات بجناح «الإفتاء» تنفد بشكل يومي منها «دليل الأسرة والرد على شبهات المتطرفين»

- «الأسقفية»: شاركنا في هذه الدورة بمجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة

- «الأطفال يسألون الإمام».. كتاب يشغل اهتمام صغار السن بالمعرض

-أمين «البحوث الإسلامية»: جناح الأزهر يستعرض مخطوطات نادرة تعبر عن عظمة الأمة

-مسئول الجناح القبطي: مشاركتنا واجب وطني ونسعى لنشر الثقافة العامة والمعرفة الإنسانية

الصفحة الخامسة

- لجنة السياسة النقدية تحاصر التضخّم بـ200 نقطة أساس في أسعار الفائدة

- «الأهلي المصري» يطلق بطاقة فيزا بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار

- «قناة السويس» يوقع شراكة لـ«التأمين البنكي»

- «أبو ظبي الإسلامي مصر» يدير أكبر تمويل متوافق مع الشريعة

- «50 لقطة ميتافيرسية» يوثّق التحول من الإنسانية إلى الذكاء الاصطناعي

- «سيكونس»: دفع خطة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية 2030

الصفحة السادسة

- وبينا ميعاد.. لَمّ شمل العائلة وتعبير عن احتياجات الجيل الجديد

- صبري فواز: المسلسل يحمل قضايا ومسئوليات جديدة

- شيرين رضا: أشعر بالفخر والأجزاء الثانية معادلة صعبة

- عماد ربيع: «المتحدة» تقدم محتوى مميزاً للجمهور

- «بسمة»: أراهن على نجاحنا.. والأحداث ستلمس كل نفس

- يوسف الكدواني: ظهور العائلة في كيان واحد أهم رسائله

- أميرة أديب: ردود فعل الجمهور أصابتني بخضة

- آية سليم: هناك أحداث كوميدية مع «شيرين».. والكواليس ممتعة

- أسامة عبدالهادي: صدق الشخصيات أهم عوامل النجاح

الصفحة السابعة

- كواليس عقد جوميز.. الزمالك يحصِّن نفسه من الشروط الجزائية.. والسر بالكونفيدرالية

- العين الحمراء.. «كولر» غاضب من الجهاز الطبي في الأهلي.. و«أبو علي» يشعل فتيل الإصابات العضلية.. وجلسة أخيرة تحسم مصير «بسام»

- تحركات الإنقاذ.. «فيفا» يهدد بيراميدز بإيقاف القيد 3 فترات والنادي يفاوض ثنائيا جديدا بعد وداع «الرابطة»

- طموحات ثنائية.. «بيسيرو وديسابر» من الكرة المصرية إلى الحلم القاري في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. وخطوة وحيدة على طريق الأميرة السمراء

الصفحة الثامنة

- «حلة بنص التمن».. «مريم» تنافس المستورد بـ«حديد الزهر»

- «تمثيل وإخراج وكتابة».. فرص ذهبية للشباب على خريطة «المتحدة» في رمضان

- «منجد أم كلثوم» يحيي ذكراها: المخدة «ريش نعام».. واللون «أخضر»

- جنود «الإشارة».. متطوعون لإرشاد ذوي الهمم في معرض الكتاب يوميا

- «تحف من بواقي الشجر».. يوميات مصري في غابات «تشيلي»