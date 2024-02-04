انطلاق المؤتمر العلمي الأول لطلاب الامتياز بتمريض كفر الشيخ اليوم

تنطلق صباح اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطلاب الامتياز بالجامعات المصرية، الذي تُنظمه كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، تحت عنوان «المعلوماتية الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة»، وذلك لتدريب طلاب امتياز التمريض، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول

يأتي المؤتمر، برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر.

ومن المقرر أنّ يشهد المؤتمر الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور أحمد عبد الفتاح الجنزوري، نقيب أطباء كفر الشيخ، وأماني النجار، نقيب تمريض كفر الشيخ، وعدد من القيادات الجامعية.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير جودة الخدمات التمريضية والرعاية المتكاملة المقدمة في ضوء رؤية مصر 2030، وإيجاد نقاط لتحسين أداء التمريض بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية الرابعة واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى اقتراح رؤى مستقبلية جديدة لتطوير مهنة التمريض.

معلومات عن كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، أُنشئت بعد موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم 71 على إنشاء كلية التمريض في 26 سبتمبر عام 2011، تأكيداً لضرورة إعداد ممرضين مهنيين مؤهلين قادرين على تقديم الخدمة الصحية، وتلبية احتياجات المستشفيات والمؤسسات الصحية.

وتضم الكلية 7 أقسام هي كالتالي:

1- التمريض الباطني الجراحي.

2- تمريض الأطفال.

3- تمريض صحة المرأة والتوليد.

4- التمريض النفسي والصحة النفسية.

5- تمريض صحة المجتمع.

6- تمريض الحالات الحرجة والطوارئ.

7- إدارة التمريض.