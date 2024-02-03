دار الإفتاء عن «الإسراء والمعراج»: وقعت حقيقة وحدثت يقظة ويستحب إحياؤها بالطاعات

يحتفل المسلمون بليلة الإسراء والمعراج، التي تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هجرية، الموافق 7 فبراير 2024، إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هجرية، الموافق 8 فبراير2024، وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن واقعة الإسراء ورد ذكرها في سورة الإسراء، حيث قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: 1]..

وعن واقعة المعراج، ذكرت دار الإفتاء، في بيان لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرِج به يقظةً من المسجد الأقصى إلى السماوات العُلا، ومنها إلى المقام الأعلى، مشيرةً إلى أنه يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام، وإخراج الصدقات، والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

وأكدت أنه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بأنَّ اللهَ منَّ على رسولنا صلَّى الله عليه وسلم بتلك المعجزة، وبنزول فرض الصلوات الخمس، موضحةً أنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وأوضحت دار الإفتاء أن الإسراء والمعراج رحلة وقعت حقيقةً لسيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، وحدثت يقظة بعطاءٍ من ربه جلَّ وعلا، لافتة إلى العبادات التي يمكن الإكثار منها في شهر رجب، وهي ذكر الله، والدعاء، والمناجاة، والاستغفار، وقراءة القرآن، ومحاسبة النفس، والحرص على صلاة الجماعة في المسجد قدر الاستطاعة.