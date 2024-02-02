دار الإفتاء توضح أفضل الأعمال لإحياء ليلة الإسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك أكثر من طريقة لإحياء ليلة الإسراء والمعراج، ويستحب إحياء الليلة بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

وقالت الإفتاء في منشور عبر صفحتها الشخصية إن ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المهة عند كل مسلم، فهي الليلة التي أسرى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتسحب لاقتناصها القيام بالعبادات والطاعات المختلفة أبرزها: إخراج الصدقات، السعي على حوائج الناس، الإكثار من الذكر والاستغفار.

وأوضحت دار الإفتاء فيما يخص حقيقة وقوع ليلة الإسراء والمعراج والرد على منكريها أن جمهور العلماء من المحدثين والمتكلمين والفقهاء ذهبوا إلى أن رحلة الإسراء والمعراج حادثة وقعت حقيقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثت يقظة بعطاء من الله عز وجل للنبي محمد.

ليلة الإسراء والمعراج

وأضافت أن الله عز وجل سار بالنبي الكريم يقظة ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى فيه بالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عُرِج به يقظة من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا، ومنها إلى المقام الأعلى، كما عُرِضت عليه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة المباركة آيات مباركة منها الجنة ؛ ليرى فيها ما أعده الله له ولأحبابه من الثواب والنعيم ليطمئن ويُبَشّر به المتقين، وكذلك عُرِضَتْ عليه صلى الله عليه وآله وسلم النار؛ ليشاهد فيها ما أعده الله تعالى لأعدائه من العذاب الأليم، لينذر به الكافرين والمشركين.