مناسك العمرة خطوة خطوة بالصور.. دار الإفتاء توضح

يتساءل الكثيرون عن مناسك العمرة خطوة خطوة، والتي تتضمن مجموعة من الأركان التي يجب اتباعها لتمام إكمال مناسك العمرة بشكل صحيح ونيل ثوابها كاملا إلا أن البعض يخشى الوقوع في أي خطأ خلال رحلة العمرة، لذلك يتساءلون عن مناسك العمرة خطوة خطوة بالصور، وهو ما شرحته دار الإفتاء المصرية.

مناسك العمرة خطوة خطوة بالصور

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مناسك العمرة خطوة خطوة بالصور خلاله وهي الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الشافعية، مضيفة أن واجباتها هي الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق أو التقصير عملًا برأي الجمهور.

4 خطوات للعمرة

وأوضح الشيخ عماد عفت، أمين عام الفتوى الراحل، في فيديو مسجل على موقع الرسمي لدار الإفتاء، مناسك العمرة خطوة خطوة، موضحا أنها تبدأ بـ:

الإحرام وهي نية إجراء العمرة، ويبدأ الإحرام من الميقات، ويختلف الميقات وفقا للمكان الذي جاء منه المعتمر ويكون من المواقيت أو محاذاتها بالطائرة، وأوضح الشيخ عماد عفت أنه يجب أن يتجهز المعتمر قبل الوصول إلى الميقات حيث يبدأ الإحرام بخلع المعتمر ملابسه والاغتسال والتطيب ولبس ملابس الإحرام، ومن المحبّب أن يتلفّظ المسلم المعتمر بقول «لبّيك اللهم بعمرة لبّيك عمرة» وذلك عند إحرامه.

يقوم المعتمر بطواف الركن، فيطوف سبعة أشواط بدءًا من الحجر الأسود، بحيث يكون البيت عن يساره، وكلما وصل إلى الحجر الأسود قَبَّله إن تيسر له ذلك أو أشار إليه.

ويسعى المعتمر بين الصفا والمروة بحيث يكون السعي سبعة أشواط تبدأ عند الصفا وتنهي عند المروة، ويرفع المعتمر يديه مرددا «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» وبحسب دار الإفتاء خلال توضيح مناسك العمرة خطوة خطوة بالصور، أنه إذا سعى حلق المعتمر شعره، أو قَصَّر، وتحلل من إحرامه هذه هي أعمال العمرة.