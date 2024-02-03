ليلة الإسراء والمعراج 2024.. الإفتاء توضح الموعد وحكم الصوم

يبحث العديد من الأشخاص على محركات البحث عن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024، إحدى المناسبات الدينية التي يٌستحب إحياؤها بشتَّى أنواع الطاعات والقٌربات.

الإفتاء توضح موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع الاجتماعي «فيسبوك» أن ليلة الإسراء والمعراج 2024 تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024، موضحة أنه يٌستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام، وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

الإفتاء: يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بتلك المعجزة

وأضافت الإفتاء أنه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بأنَّ اللهَ منَّ على رسولنا صلَّى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وفرض الصلوات الخمس، في تلك الليلة التي أسرى فيها النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج إلى السماوات السبع.

وفي ذات السياق، كانت دار الإفتاء قد تلقت سؤلا فيما يتعلق بحكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وأكدت من خلاله أنه المشهور والمعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ؛ فاحتفال المٌسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقٌربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تٌحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.