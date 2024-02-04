يُعرف مولود برج القوس بِكَونهِ مرحًا ويُحبّ الانطلاق والسفر والمغامرات، ولا يخاف من خوض التجارب التي تنطوي على المخاطرة، لكنه يخاف من تحمل المسؤولية، لأنه يُحبّ أن يكون حرًا بلا أي قيود، وحين يجد نفسه في موضع مسؤولية، يكون قدرها بجدارة.

ومن مشاهير برج القوس، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج القوس الأحد 4-2-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تخبرك الأفلاك يا برج القوس أنه قد لا يكون لديك تقدير للمشاكل والمخاوف، التي قد يواجهها مرؤوسوك، فمعالجة مخاوفهم مهمة للحافظ على مكانتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وعلي الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك أن حبيبك القديم يحاول التقرب منك، امنحه الفرصة وقدر جهوده للتوفيق بينكما، واجعله يدرك الأخطاء التى ارتكبها فى الماضي وأنه لم يعد مسموحًا له بتكرارها.