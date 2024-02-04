محمد شوقي: كوت ديفوار فازت على مالي لعوامل الأرض والجمهور

علق محمود شوقي، المحلل الرياضي لـ «القاهرة الإخبارية»، على نتيجة مباراة مالي وكوت ديفوار في بطولة الأمم الأفريقية، قائلا: إن منتخب مالي كان من فرسان الرهان في بطولة أمم أفريقيا، مع منتخب الرأس الأخضر، الذي يتعاطف معه الكثير بشكل غير طبيعي، كما أن المصريون يحبون المنتخبات التي تمتلك حماس ورغبة وطموح وإمكانات بسيطة.

وأضاف «شوقي»، خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن منتخب مالي من المنتخبات المحبوبة، خاصة أنه يمتلك مواهب قوية وكانوا يستحقون من وجهة نظره الصعود، لكن منتخب كوت ديفوار يمتلك عاملي الأرض والجمهور والحظ أيضا، لأنه صعد الدور الثاني بلمسة يد من حارس منتخب غانا، فإذا خرجت الكرة لكانت ستصعد منتخب كوت ديفوار، وبالتالي هذا عامل الحظ.

وأشار إلى مباراة منتخب كوت ديفوار أمام مالي كانت ليس في صالحها من حيث السيطرة على منتصف الملعب والفرص الضائعة والتسديد على المرمى وخطورة الكرات العرضية والكروت الحمراء، والتي كانت في صالحها.