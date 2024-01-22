نجم منتخب تونس السابق: استسهلنا مباراة مالي في الكان.. وعلي معلول أداؤه سيئ

قال لطفي العروسي لاعب الترجي ومنتخب تونس السابق، إنه لم يكن هناك تحذيرات لنسور قرطاج، بعدما سقطت في فخ التعادل مع مالي بكأس أمم أفريقيا، واستسهلنا المنافس المباراة الأولى في الافتتاحية، مشيرًا إلى أن هذه المباراة تسببت في وجود صعاب أمام المنتخب التونسي للمرور للدور الثاني.

التحذيرات لم تكن كما يجب

وأوضح «العروسي»، في لقائه ببرنامج «كان 2023»، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن النقطة التي حصل عليها منتخب تونس في هذه المباراة تكفي أفضل من الهزيمة وعلى أمل الانتصار أمام جنوب أفريقيا، مضيفًا أنه يحمل مسؤولية مباراة مالي السابقة للجهاز الإداري والمدير الفني واللاعبيين، قائلا: «التحذيرات لم تكن كما يجب».

المنتخب التونسي أصبح أسفل ضغط كبير

وأشار «العروسي» إلى أن المنتخب التونسي أصبح أسفل ضغط كبير في استعداداته لمباراة جنوب أفريقيا، بعد فوزها اليوم بـ4 أهداف على منتخب ناميبيا، معلقا: «علي معلول يؤدي بشكل سيئ مع المنتخب التونسي ولم يؤدِ مثل ما يؤدي مع النادي الأهلي».