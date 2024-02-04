«القاهرة الإخبارية»: وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب كتب: محمد عزالدين 05:38 ص | الأحد 04 فبراير 2024 رئيس ناميبيا أعلن مكتب رئيس ناميبيا عن وفاة الرئيس حاجي جينجوب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تامر بجاتو: الخط الهجومي لمنتخب ناميبيا يفتقر للحس التهديفي في أمم أفريقيا أول إبادة جماعية في القرن الـ20.. لماذا تنتقد ناميبيا دعم ألمانيا لإسرائيل؟ السفير المصري في ويندهوك يبحث مع رئيس ناميبيا عددا من القضايا الإقليمية «القومي للحوكمة» يبحث مع وفد من ناميبيا وسيراليون سبل تعزيز التعاون «زووم أفريقيا» في لقاء خاص مع رئيس ناميبيا عبر قناة «CBC» سفير ناميبيا يزور غرفة القاهرة لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري ناميبيا وفاة رئيس ناميبيا بقلم محمد عزالدين