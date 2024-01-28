تامر بجاتو: الخط الهجومي لمنتخب ناميبيا يفتقر للحس التهديفي في أمم أفريقيا

علق تامر بجاتو، المحلل الرياضي لـ«القاهرة الإخبارية»، على فوز منتخب أنجولا على منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة بكأس الأمم الأفريقية، قائلا: إن المباراة مُثيرة للغاية، وتكرار حصول اللاعبين على كارت أحمر أكثر من مرة لم يكن يحدث من قبل في مباريات الأدوار الإقصائية، وعلى الرغم من طرد حارس مرمى أنجولا إلًا أنه أنقذ منتخبه من تحقيق هدف محقق لناميبيا وكانت ستغير شكل المباراة.

فوز منتخب أنجولا على منتخب ناميبيا

وأضاف «بجاتو»، خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية بسنت أكرم، أن الكل توقع بأن منتخب ناميبيا سيبدأ في الهجوم وأنياب حقيقية لإحراز هدف، لكن لم يتحقق ذلك، نظرا لأن الخط الهجومي لا يمتلك الحس التهديفي للغاية، وهذا تبين في الأدوار الأولى حيث أحرز هدفا وحيدا والذي فاز من خلاله على منتخب تونس.

منتخب أنجولا يمتلك حلولا والخط الهجومي لديها قويا للغاية

وأشار إلى أن منتخب أنجولا يمتلك حلولا والخط الهجومي لديها قويا للغاية، كما أن الحس التهديفي لديهم مرتفع للغاية، وأنها فرقة منظمة استطاعت مع النقص العددي إحراز هدفين حتى طرد لاعب من ناميبيا فسيطرت على كل المباراة.