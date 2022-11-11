«زووم أفريقيا» في لقاء خاص مع رئيس ناميبيا عبر قناة «CBC»

تقدم الإعلامية سالي عاطف، حلقة جديدة من برنامجها «زووم إفريقيا» على قناة «CBC»، غدا السبت، من قلب أرض السلام مدينة شرم الشيخ، لتسليط الضوء على فعاليات قمة المناخ «COP 27»، التي تستضيفها مصر، بحضور قادة وزعماء العالم.

على هامش قمة المناخ، تُجري سالي عاطف عدة لقاءات أبرزها لقاء خاص مع هاكه كينكوب، رئيس جمهورية دولة ناميبيا، للحديث عن العلاقات بين مصر وناميبيا، والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية ودور ناميبيا في هذا الشأن.

كما تجري لقاءً مع كومبوري جاكسون، خبير مناخ من دولة كينيا، لمناقشة قضية تغير المناخ والتمويل اللازم لمواجهة هذه الأزمة، بالإضافة إلى لقاء فاطمة الزعامة، رئيس جمعية المرأة الصحراوية للتنمية المندمجة بالمغرب، للحديث عن تبنيهم مشروع لتأهيل الواحات وشراكتهم مع المنظمات الإفريقية.

عن مدى مواجهة مملكة ليسوتو لاَثار التغيرات المناخية، تجري الإعلامية كذلك، لقاءً مع موكوينا فرانس، المتحدث باسم الوفد الخاص بمملكة ليسوتو، بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، ومدى الضرر العائد عليها بسبب هذه الأزمة، بالرغم من كونها لا تساهم في خلق هذه المشكلة، بالإضافة إلى لقاء مع رينلده، خبيرة مناخ من دولة بورندي، وكيف واجهت دولتها هذه الأزمة.

يذكر أن برنامج «زووم إفريقيا»، يعرض كل يوم سبت في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة CBC.

واستعرض البرنامج، تقرير عن منتجات دولة الكونغو برازافيل، على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، في لقاء مع بارفيه ديهوكامبا، أحد المشاركين في قمة المناخ من وفد الكونغو.