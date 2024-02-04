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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مصرع طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تابعة للشرطة التركية في قرية كارتال

كتب:

حسن رمضان
08:33 ص | الأحد 04 فبراير 2024
تحطم مروحية - صورة أرشيفية

تحطم مروحية - صورة أرشيفية

تحطمت طائرة مروحية تركية، في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مصرع طيارين اثنين وأصيب فني كان على متنها، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية، فيما لم تحدد السلطات التركية، أسباب الحادث.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر منصة «إكس»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن مروحية تابعة لإدارة الطيران التابعة للمديرية العامة للشرطة، كانت في طريقها من هاتاي إلى غازي عنتاب، تحطمت بالقرب من قرية كارتال.

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بقلم حسن رمضان