ارتفاع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 562 عسكريا

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الكشف عن الخسائر الفادحة في قطاع غزة منذ بدء العدوان التي أطلقت عليه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، اسم «السيوف الحديدية» منذ 7 أكتوبر الماضي، وأعلن الجيش ارتفاع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 562، والمصابين إلى 2815 بينهم 429 حرجة.

من جانبه، أشار موقع تابع لوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن عدد المصابين في صفوف الجيش منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، بلغ 1296 إصابة بينها 264 حرجة، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، وفي إطار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي والشظايا، اليوم، خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة «مستعربون»، مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة.

إصابة طفل جراء على إثر نهشه من أحد كلاب قوات الاحتلال الإسرائيلي

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، منازل الفلسطينيين برفقة كلاب بوليسية، ما اسفر عن إصابة طفل بجروح على إثر نهشه من قبل أحد الكلاب.

وفجر اليوم، اقتحم جنود الاحتلال الاسرائيلي، بلدة عنبتا شرق طولكرم، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني يدعى محمد عدس، ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»،أصيب، شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين من بلدة دير جرير شرق رام الله، ومخيم الجلزون شمالا.