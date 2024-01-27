 خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوالى.. اقتراب حصيلة المصابين إلى 3 آلاف

ارتفعت حصيلة الجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، إلى ألفين و757 جنديا، فيما بلغ عدد القتلى557، ونقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، عن موقع تابع لوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن من بين الإصابات 1616 إصابة طفيفة و723 متوسطة و418 حرجة.

1269 إصابة في صفوف جيش الاحتلال منذ العملية البرية

وبلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023، 1269 إصابة بينها 584 حالة طفيفة و427 متوسطة و258 حرجة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حذر في وقت سابق، من عواقب تقليل حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة في أعقاب الحصار المتكرر والمفروض على معبر كرم أبو سالم من قبل المتظاهرين الإسرائيليين، رفضا لدخول تلك المساعدات إلى القطاع، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا، أستراليا وإيطاليا وكندا، أعلنت الوقف المؤقت للتمويل الموجه إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى المعروفة باسم «الأونروا» في قطاع غزة في المستقبل، على خلفة المزاعم بمشاركة موظفين في الوكالة في «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بقرار «محكمة العدل الدولية»، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، الذي دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى منع ارتكاب أعمال إبادة جماعية في القطاع، وقال في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق لما نشرته وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء الرسمية، إن قرار «العدل الدولية»، أكد على احترام القانون الدولي وضرورة امتثال «تل أبيب» بشكل حتمي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية.

استهداف دبابات الاحتلال من مسافة قريبة

ميدانيا، نشرت إحدى الفصائل الفلسطينية، مقطع فيديو، أظهر استهداف عناصرها لدبابات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباغت ومن مسافات قريبة.