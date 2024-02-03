خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 أرقام.. 120 يوما من النزيف بغزة

120 يوما مرت على بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والتي تكبدت فيها دولة الاحتلال خسائر كبيرة.

الوطن ترصد لكم أبرز الخسائر التي ضربت دولة الاحتلال، كما يلي:

أطول حرب مفتوحة منذ عام 48

1- أطول حرب مفتوحة لإسرائيل منذ نكبة عام 1948 وهي أطول من حرب لبنان الأولى 1982 والتي استمرت 116 يومًا أطول بكثير من حرب لبنان الثانية عام 2006 والتي استمرت 34 يومًا وأطول من حرب الأيام الستة يونيو 1967 والتي استمرت ستة أيام وأطول من حرب يوم الغفران أكتوبر 1973 التي استمرت 19 يومًا، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

2- عدد قتلى جيش الاحتلال بلغ 561 قتيلًا منهم 223 منذ بدء اقتحام غزة بريًا، حسبما ذكرت مواقع عبرية.

3- عدد مصابي جيش الاحتلال بلغ 2797 منذ بدء الحرب و1283 منهم أصيبوا خلال الاقتحام البري لقطاع غزة منهم 719 حالتهم خطيرة في المستشفى.

4- الخسائر الاقتصادية تجاوزت 45 مليار دولار.

5- مدة الإغلاق تجاوزت 120 يوم.