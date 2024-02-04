«البيئة»: نظمنا عدّة فعاليات لإنعاش السياحة خلال جائحة كورونا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ الوزارة كان لها دور مميز خلال فترة جائحة كورونا، حيث نظمت عدّة فعاليات لإنعاش قطاع السياحة البيئية، وبينها إقامة الشمندورات ومساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص ووضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية.

وأوضحت فؤاد، أنّ وزارة البيئة نسّقت مع الجهات المعنية لإجراء الأعمال المشتركة كدراسات وتدريبات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي، ما أدى إلى التناغم في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.

وأشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية، حيث استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات، ما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات، خاصة الأطفال والشباب، كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية «أيكولودج» لإصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعيره كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية.

وأوضحت أنّ المشروع اهتم بدمج المجتمعات المحلية لتطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين، وحماية التراث الثقافي والبيئي الخاص بهم، وجعله منتجا سياحيا فريدا علاوة على فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.