فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال وطائرات إسرائيلية نقلت المصابين

قالت فصائل فلسطينية، إنها تخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور التقدم غرب مدينة خان يونس.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية، أنها استهدفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في منطقة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون، مشيرة إلى أن طائرات إسرائيلية نقلت المصابين بعد العملية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.