«DMC» تبرز ملف الوطن عن «نقابات مصر»: دعم وسند وإغاثة لأهالي غزة

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC» الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «نقابات مصر.. دعم وسند وإغاثة لأهالي غزة».

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إن العديد من نقابات مصر كان لها دورا واضحا ومهما في مساندة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، حيث أن نقابة الأطباء كان لها عظيم الدور من حيث كل أشكال الدعم التي قدمتها للأطباء في المستشفيات المصرية التي عالجت بشكل كبير عدد كبير جدًا من المصابين من أهالينا فى قطاع غزة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»: «عندنا نقابة المحامين ونقابة المهندسين أرسلوا شحنات كبيرة جدا لأهالينا في قطاع غزة، وعدد كبير جدا من النقابات كانوا على قلب رجل واحد لدعم القضية الفلسطينية».