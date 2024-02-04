مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

سياسيا، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن السلطة الفلسطينية لا تريد العودة إلى مفاوضات جديدة بل اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية، مضيفا في لقاء مع قناة «سكاي نيوز عربية»، إن لا يمكن لـ«واشنطن» أن تتحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير وهي تصفها بـ«الإرهاب».

أشتية: القانون الأساسي الفلسطيني لا ينص على وجود منصب نائب الرئيس

وطالب أشتية، أحد الفصائل الفلسطينية، بأن تكون جزءا من البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني لا ينص على وجود منصب نائب الرئيس.

وفي ولاية رود أيلاند شمال شرق الولايات المتحدة، أعلن العشرات من طلبة «جامعة براون»، الإضراب عن الطعام، لمطالبة إدارة الجامعة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل في 8 و9 من شهر فبراير الحالي التي تمارس الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

من جانبها، عارضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، مشروع قانون للجمهوريين في «مجلس النواب» بشأن تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا، وفق لما أعلنته المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» كارين جان بيير في بيان.

وفي رسالة وجهها لأعضاء «النواب»، أمس السبت، قال الرئيس الجمهوري للمجلس، مايك جونسون، إن الأعضاء سيصوتون وفق لوكالة «سبوتنيك»، على مشروع قانون بشأن مساعدات بـ 17.6 مليار دولار لـ«تل أبيب» الأسبوع الجاري.