مستوطنون إسرائيليون يمنعون فلسطينيين من رعي مواشيهم في أريحا

منع المستوطنون الإسرائيليون، اليوم السبت، مزارعين فلسطينيين، من رعي مواشيهم، في منطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا، فيما قال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» في تقرير، إن المستوطنين أطلقوا نقطة البداية لمخطط استيطاني، يعتزمون تنفيذه في الأشهر القريبة المقبلة في قطاع غزة.

وأشار «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض»، إلى أن المخطط بادرت له رئيسة حركة «نحالا» الاستيطانية دانييلا فايس، التي تقود عملية إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة مع رئيس مجلس السامرة لمستوطنات شمال الضفة يوسي داجان، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

بدورها، قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على أراضيهم ومراعيهم، في منطقة ام نير بمسافر يطا، جنوب الخليل، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابا فلسطينيا يدعى وائل رجا محمود زهور «25 عاما»، وأصابت عددا آخر بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، عقب الاعتداء على عائلة فلسطينية، ومتضامنين أجانب

تواصل سقوط الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة

وفي قطاع غزة، استشهد 25 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي بيان، أصدرته، ظهر اليوم، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من التداعيات الكارثية لهجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واعتبرت الوزارة، الهجوم بإبادة لنحو 1.5 مليون فلسطيني، أو في مسعى لتهجيرهم.