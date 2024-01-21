المستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى.. جولات استفزازية وطقوس

اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذ المقتحمون جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد، في وقت سابق من اليوم، الفلسطينيين من الدخول إليه، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

استمرار الاعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينيا يدعى رزق الحلايقة ونجله مؤمن من بلدة الشيوخ، شمال شرق الخليل، فيما شددت القوات الإسرائيلية، من إجراءاتها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات وأحياء الخليل، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل خرسا جنوبا

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابا فلسطينيا يدعى محمد ياسر عواد «24 عاما»، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في مخيم الأمعري، في محافظة رام الله والبيرة.

سياسيا، أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نظيره السنغافوري محمد ماليكي، خلال لقاء بين الوزيرين، على هامش أعمال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في كمبالا عاصمة أوغندا، على حجم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وتدمير لكل مقومات وجوده والبنية التحتية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت شوارع: «نيويورك-شيكاغو-العاصمة واشنطن»، آلاف المركبات التي تجوب هذه الشوارع، وتحمل الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فوري.

كما شهدت خرجت مسيرات ضخمة في نيويورك ومدينة برلينجتون للمطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني، واعتصام آخر أمام مبنى بلدية كامبريدج بولاية ماساتشوستس لمطالبة مجلس المدينة بإصدار قرار فوري لوقف إطلاق النار، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إن للفلسطينيين الحق في السيادة وإنشاء دولة.