«الشيوخ» يناقش تدريس مادة «الثقافة الصحية» لطلاب التعليم الأساسي

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لإضافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي.

وأكد محمد صلاح البدري لـ«الوطن»، أنّ الاقتراح برغبة يهدف إلى تعريف طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على صحتهم ونظافتهم اليومية لتجنب الإصابة بالأمراض الفيروسية.

وأوضح النائب أنّ لجنة التعليم ناقشت في اجتماعاتها أهمية تدريس مادة عملية لطلاب المرحلة الابتدائية، لتدريب الأطفال على كيفية العناية بنظافتهم، بدءا من غسل اليدين وتجنب تداول الأدوات المدرسية بين الطلاب والنظافة الجسدية من خلال الاستحمام اليومي.

وأكد أنّ العالم كله يشهد تطورا في النشاط الفيروسي ما يتطلب ضرورة الاستعداد، قائلا: «ليكن درس فيروس كورونا الذي جعل العالم يكتم أنفاسه أحد الدروس التي يجب الاستفادة منها».

توصيات لجنة التعليم في الشيوخ

وشدد النائب على أنّ لجنة التعليم أوصت في تقريرها بتكثيف آليات نشر الثقافة الصحية بين طلاب مدراس الابتدائي، واهتمام الأسر المصرية بنظافة أبنائهم لتجنب إصابتهم بالفيروسات.