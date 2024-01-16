وزارة الشباب تعلن مواعيد تنفيذ ملتقيات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، بالشراكة مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، عن مواعيد تنفيذ مُلتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، خلال الفترة من 17 يناير الجاري حتى 29 من فبراير المقبل، بمشاركة 28 ألف عضو من أعضاء النموذج.

قيمة مضافة للجمهورية الجديدة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تنفيذ الملتقيات البرلمانية تمثل قيمة مضافة للجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب وفتح أبواب المستقبل أمام الطاقات الجادة والمجتهدة، وهناك حرص مستدام من القيادة السياسية على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع ولاسيما فئة الشباب، لأنّها تؤمن بأن أساس عملية التنمية الشاملة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية هو تشجيع الحوار البناء المستند إلى الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدولة.

إجراء انتخابات تشكيل النموذج

أشار صبحي، إلى أنّ الوزارة لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بهدف تأهيلهم وإكسابهم الجانب المعرفي والمهارى والتخصصي قبل اجراء انتخابات تشكيل النموذج والبدء في الفصل التشريعي من خلال تدريبهم على أدوات الرقابة البرلمانية، التوعية السياسية بأسلوب علمي، نشر الوعي السياسي لدى الشباب وتحقيق رؤية مصر 2030، بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.

تدريب مهاري على آليات واختصاصات نموذج مجلس الشيوخ

من المقرر أن يتم تنفيذ الملتقيات علي مدار يومين في كل محافظة بواقع 5 جلسات تدريبية «تدريب مهاري على آليات واختصاصات نموذج مجلس الشيوخ، إجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس الشيوخ وإدارتها وإنهائها، نظام الحديث في الجلسة، ضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة، تدريب الأعضاء على جلسة برلمانية، عقد جلسة برلمانية متكاملة».