موعد شم النسيم 2024.. إجازات رسمية في انتظار الموظفين خلال العام

يصادف عيد شم النسيم في عام 2024 يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وفقًا لتقويم العام الجديد، ويتبقى 10 إجازات رسمية في مصر للموظفين بالقطاعين العام والحكومي، نرصدها خلال السطور التالية:

إجازات شهر أبريل 2024

الفترة من يوم الأربعاء 10 أبريل وحتى يوم الجمعة 12 من نفس الشهر إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازات شهر مايو 2024

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال.

إجازات شهر يونيو 2024

الفترة من يوم الاثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 من نفس الشهر إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة ثورة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو 2024

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إجازة عيد رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين 16 يوليو 2024 إجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إجازة ثورة 23 يوليو 1952.

إجازات شهر أكتوبر 2024

يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة انتصارات أكتوبر 1973.