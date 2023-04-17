ضبط أسماك فاسدة في حملة بمناسبة شم النسيم بكفر الشيخ

قال الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، إن الحملات البيطرية المستمرة على مدار يوميين متتالين، وتم ضبط 225 كيلو جراما فسيخ ورنجة مملحة فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الحملات البيطرية للحفاظ على صحة المواطنين ومحاربة الغش التجاري لدي بعض التجار، ومحلات الفسيخ.

حملات بيطرية لضبط المخالفين

وأوضح الدكتور شعبان مغنم، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية، في محافظة كفر الشيخ، مستمرة حتي نهاية عطلة عيد الفطر، لمحاربة حالات الغش التجاري لبيع اللحوم والأسماك الفاسدة، وتحرير محاضر للمخالفين، وذلك سواء داخل الأسواق الحرة، وبمحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك المملحة، في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ.

تشديد الرقابة والحملات لمنع الغش التجاري للأسماك

وأضاف «مغنم»: سوف نتصدى وبكل حزم، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لأي تاجر بيع أسماك سوف يتلاعب ببيع الأسماك المملحة الغير صالحة، ورفع تقرير شامل للجهات المختصة، والتي من شأنها أن تصدر قراراً يصل لحد الغلق للمحل، والتغريم المالي.