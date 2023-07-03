رئيس «العامة للكتاب»: رغبة تنظيم الإخوان في منع شم النسيم كانت شرارة انطلاق الثورة

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق، إنّ مصر شهدت مناوشات كثيرة طوال السنة التي حكم فيها تنظيم الإخوان الإرهابي مصر، ولم يقتصر الأمر على نقص البنزين ونقص المواد التموينية وانقطاع الكهرباء.

وأضاف الحاج علي، خلال تغطية خاصة عبر قناة dmc، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، في الذكرى العاشرة لبيان الثالث من يوليو: «الخطر كان يلح على وعي المصريين طول السنة، وفي ظني أن شهر أبريل كان أحد الشهور الذي انطلق الوعي فيها بشكل قوي، وبخاصة الحديث عن شم النسيم وتحريمه ورغبة الجماعة الإرهابية في منعه.. كان هذا الأمر شرارة مهمة للانطلاق، وخصوصًا أن شم النسيم عيد مصري خالص، وجزء أساسي من الهوية المصرية، وأتذكر أن وزير الثقافة الإخواني حلف اليمين، وفي اليوم التالي، قال سنغير مسمى مكتبة الأسرة إلى مكتبة الثورة، فقلت له إن هذه المكتبة فيها قامات كبيرة وأكبر مني ومنك ولا يوجد أحد يتدخل في شؤونهم».

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق: «من وقتها، شعر المصريون بالخطر الحقيقي، فالأمر لم يعد مقتصرا على الحكم السياسي، وفي شهر أبريل أيضا، تم تغيير وزير الثقافة، وحدثت مناوشات مع الشخص الذي كان على مقعد الوزارة وقتها، بالإضافة إلى مجموعة الإقالات في الوزارة، وهو ما أكد أن الجماعة تحاول تغيير وجه مصر الثقافي المعبر عن الهوية، وعندها تجمع المثقفون».