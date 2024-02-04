الولايات المتحدة ترد على استهداف البرج 22 بضربات بقاذفات «B1» في سوريا والعراق

نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على 36 هدفا لجماعة أنصار الله «الحوثيين» في عدّة محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء وتعز وحجة والبيضاء، أمس، فيما استخدمت واشنطن قاذفات b1 لقصف مواقع لفصائل مسلحة في العراق وسوريا الجمعة الماضي، وفق ما أعلنه رئيس الأركان المشتركة الأمريكية دوجلاس سيمز.

استخدام قاذفات b1 لقصف مواقع في العراق وسوريا

وفي بيان مشترك وفق «سكاي نيوز»، أعلنت واشنطن ولندن استهداف منشآت تحت الأرض تابعة لجماعة أنصار الله «الحوثيين»، شملت مخازن أسلحة ومنظومات وقاذفات صواريخ وغيرها من القدرات.

وكانت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، ذكرت في وقت سابق، أنّ قاذفات b1 التي استخدمتها القوات الأمريكية لقصف مواقع فصائل مسلحة في العراق وسوريا، هي قاذفة قنابل ثقيلة بعيدة المدى وهي عماد سلاح القاذفات الأمريكية وإحدى أهم أركان الردع الأمريكي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، كشفت عن تنفيذ 13 موقعا في أنحاء اليمن، فيما أكد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس بحسب «سكاي نيوز»، أنّ هذا ليس تصعيدا.

وتابعت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أنّه جرى تطوير قاذفات b1 المستخدمة لقصف مواقع في العراق وسوريا كبديل للطائرة «بي 52».

ضربات ضد 6 صواريخ كروز مضادة للسفن

وزعمت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، تنفيذ ضربات «دفاعا عن النفس» ضد 6 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لجماعة أنصار الله «الحوثيين» معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر، مضيفة في بيان أنّ الضربات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

بدورها، ذكرت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، أنّ عدد الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن بلغت 48، وفق ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، قالت مصادر دبلوماسية، إنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا طارئًا غد الاثنين بطلب من «موسكو»، لبحث الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق.