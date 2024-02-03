بعد قصف أهداف في سوريا والعراق.. لماذا تمتنع أمريكا عن ضرب إيران بشكل مباشر؟

كشف موقع استخبارتي أمريكي، السبب وراء هجمات الولايات المتحدة الأمريكية على 85 هدفًا في 7 مواقع بسوريا والعراق، بسبب أنها تابعة لمسلحين مدعومين من إيران، دون ضرب طهران نفسها.

وأوضح موقع «أكسيوس»، أن القيادة المركزية الأمريكية ضربت أهدافًا مرتبطة بإيران في سوريا والعراق ردًا على الهجوم المميت الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على القوات الأمريكية في الأردن، مضيفا ورغم أن «بايدن» واجه ضغوطًا من بعض المشرعين لضرب إيران، فأن مسؤولين أمريكيين أفادوا بأن الإدارة الأمريكية لا تريد رؤية حرب أوسع في المنطقة.

وقالت الولايات المتحدة، إن الضربات الانتقامية، التي شنت بتوجيه من بايدن ومن المتوقع أن تستمر عدة أيام، أصابت 85 هدفًا مرتبطًا بإيران أو وكلاء إيران في سوريا والعراق.

وجاءت هذه الهجمات بعد أسبوع تقريبًا من إعلان الولايات المتحدة أن ميليشيا مدعومة من إيران قتلت ثلاثة جنود أمريكيين وأصابت أكثر من 40 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار بالقرب من الحدود الأردنية السورية.

وقال الرئيس بايدن إن رد الولايات المتحدة على هجوم نهاية الأسبوع الماضي بدأ الجمعة الماضية وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم، ولكن ليعلم كل من يسعى إلى إلحاق الأذى بنا هذا: إذا ألحقتم الأذى بأميركي، فسنرد.

الضربة الأمريكية كانت مجرد بداية

وأكد وزير الدفاع لويد أوستن في بيان منفصل، أن ضربات الجمعة كانت مجرد «بداية الرد».

وأضاف أوستن أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، متابعا: سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا.

الضربات استهدفت 3 مناطق في العراق و4 في سوريا

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية، إن الضربات استهدفت 3 مناطق في العراق و4 مناطق في سوريا.

وتابع كيربي، أن الولايات المتحدة لا تعرف عدد المسلحين الذين قتلوا أو جرحوا لكن البنتاجون يجري تقييما للنتائج، مؤكدًا أنهم يعتقدون أنها كانت ناجحة.

وأضاف أنه تم اختيار الأهداف بناء على معلومات استخباراتية ربطتها بهجمات ضد القوات الأمريكية وبعد التأكد من عدم وجود مدنيين في المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة أخطرت الحكومة العراقية قبل الضربات لكن لم يكن لديها أي اتصال مع الحكومة الإيرانية.

وهذا ما نفته الحكومة العراقية قائلة إنه لا يوجد تنسيق مسبق بين الولايات المتحدة والعراق، وإن هذا ادعاء كاذب يهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي كما تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد لتسليم رسالة احتجاج.

وأوضحت الحكومة العراقية أن 16 شخصا قتلوا وأصيب 25 في الضربات الأمريكية، مضيفة أن التحالف الدولي ضد داعش انحرف عن مهمته وتفويضه بشكل يعرض أمن العراق للخطر.

من جانبه، أفاد الجيش السوري بأن جنودًا ومدنيين قتلوا في الضربات الأمريكية في سوريا.