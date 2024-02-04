«ماما مش نملة».. أميرة أديب تكشف طريقة تعرفها على مهنة والدتها منال سلامة

قالت الفنانة الشابة أميرة أديب إنّ علاقتها قوية بوالدتها الفنانة منال سلامة، إذ أنَّها كشفت أنَّ والدتها ممثلة بالصدفة، وأنَّها تمتلك ميولًا فنية منذ الصغر بعيداً عن أن عائلتها فنية.

علاقة أميرة أديب بوالدتها الفنانة منال سلامة

وتحدثت الفنانة أميرة أديب عن والدتها الفنانة منال سلامة في إحدى البرامج، مشيرة إلى أنَّها لم تكن تعلم أن والدتها ممثلة، ولكنها شاهدتها وهي طفلة في فيلم عن حياة النملة، وشعرت أنَّ صوت النملة يشبه صوت والدتها، فتحدثت مع شقيقها ليقول لها إن والدتها هي التي تقدم الأداء الصوتي للفيلم، لتشعر بالحزن الشديد وتقول «لا أنا ماما مش نملة».

أميرة أديب تتحدث عن مهنة والدها

وعن والدها، أضافت أميرة أديب أنَّها لم تعلم أنَّه مخرج، وعندما سألها أحد الأشخاص عن مهنة والدها قالت إنه يجلس في المكتب و«يشرب قهوة»، وبعد مرحلة من عمرها علمت مهنته.

آخر أعمال الفنانة أميرة أديب

حققت الفنانة أميرة أديب نجاحاً كبيراً في مسلسلها الأخير «وبينا ميعاد» وهو من بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة «حسن»، وعائلة نادية التي توفي زوجها وترك لها أربع بنات.