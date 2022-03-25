أميرة أديب: «نزلت شبرا وركبت أتوبيسات» من أجل دوري في مسلسل نقل عام

أعربت أميرة أديب، ابنة المخرج عادل أديب، عن سعادتها الكبيرة بنجاح شخصيتها بمسلسل «نقل عام»، بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، وسميحة أيوب وأحمد بدير، قائلة إن والدها كان رافضا في البداية ترشيحها للدور، وأن من رشحها هو المنتج ريمون مقار، وبعد ذلك خضعت لـ«أوديشن» أمام والدها، ووافق عليها في الدور، لافتة إلى أن أحد أحلامها، كان العمل مع والدها.

طريقة تحضير أميرة أديب لدورها في نقل عام

أما عن الدور، قالت أميرة أديب لـ«الوطن»، إن الشخصية كانت بعيدة عنها، لكنها ذاكرتها بطريقة جيدة للغاية، وذهبت لشبرا وركبت أتوبيسات النقل العام، كي تعيش وتدخل في إطار الشخصية.

وأوضحت أنها أحبت الشخصية للغاية عندما قربت منها، أما عن رأى والدتها في الشخصيات التي تقوم بها، فقالت أنها تأخذ رأيها في الأدوار، لكنها لا تراجع معها كي لا تتأثر بها، وأنها تحب أن تكون منفردة، ولا تتأثر بأحد، وتحب أن تجسد الشخصيات بطريقتها.

وبخصوص الفيديوهات التي كانت تنشرها على السوشيال ميديا، قالت إنها كانت ترغب في أن تمثل منذ فترة طويلة، وكانت تستغل الفيديوهات في ذلك الأمر، لأنها كانت تحب أن يراها الناس دون وسائط من والدها أو والدتها.

أعمال أميرة أديب المقبلة

وعن مشاريعها المقبلة، أكدت أها انتهت من تصوير مسلسل «مين قال» مع جمال سليمان وأحمد داش، مضيفة أنها فخورة بالعمل في ذلك المسلسل، لأنها كانت ترغب بالعمل مع صناعه، ومن بينهم نادين خان مخرجة العمل، ومريم نعوم مؤلفته، مؤكدة أن الشخصية التي قدمتها، من الشخصيات القريبة للغاية منها، وشبهها للغاية.