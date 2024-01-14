أميرة أديب تكشف كواليس سقوطها في أولى حلقات «وبينا ميعاد 2»

نجحت الحلقة الأولى من مسلسل «وبينا ميعاد»، في جذب الأنظار بعد عرضها مساء أمس على شاشة dmc، ومنصة watch it، والذي ينطلق عرضه تزامنًا مع الموسم الشتوي، والذي يضم عددا مميزا من الأعمال الدرامية من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت الفنانة أميرة أديب كواليس أصعب مشاهدها من الحلقة الأولى وهي تسقط من ارتفاع كبير، بعد أن حققت شخصيتها التي تجسدها بالأحداث حلمها بالتمثيل، حيث قامت أميرة بنشر صورها من كواليس تصوير المشهد عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلقت على الصور قائلة: «الوقعة دي كانت المفروض تتصور من أول مرة.. بس لما أستاذ هاني المخرج لقاني مش خايفة صورها 5 مرات علشان تتاخد من زوايا مختلفة.. شكرا أوي يا أستاذ».

وتناولت الحلقة الأولى العديد من الأحداث المثيرة، حول المشكلات العائلية وخاصة فيما بين الشباب والأطفال في سياق اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، محمد سليمان، أميرة أديب، أسامة عبدالهادي، يوسف الكدواني، وعدد آخر من الفنانين من إخراج وتأليف هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.