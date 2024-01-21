الفنانة أميرة أديب لـ«الوطن»: حققت حلمي بفيلم «No Nation»

قالت الفنانة أميرة أديب، إنها تشارك فى فيلم أمريكي بعنوان «No Nation»، مع المخرج الأمريكي جيفري ألمونت، والذي يفتح لها آفاقا في هوليوود، وبدأت التحضيرات الخاصة به منذ ديسمبر الماضي.

تفاصيل مشاركة أميرة أديب بهوليوود

وأوضحت «أديب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة تلعب كرة القدم، وهو بمثابة تحقيق لحلمها منذ الصغر لرفض عائلتها لهذه اللعبة دائمًا، مشيرة إلى أنها انضمت للفيلم عن طريق الصدفة وقامت بأداء الأوديشن للدور ونجحت خلاله دون أي وسائط، مشددة على أنها مهاراتها الشخصية وتطويرها لنفسها بشكل مستمر يجعلها مؤهلة لمزيد من الخطوات في حياتها، لافتة إلي أنها تتحدث الإسبانية خلال الفيلم.

أبطال مسلسل «وبينا ميعاد 2»

وتشارك الفنانة أميرة أديب حاليًا في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد 2»، بعد أن انضمت لصناعه في الجزء الثاني وتستأنف تقديم شخصية الفنانة داليا شوقي بالأحداث، في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل «وبينا ميعاد 2» من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، محمد سليمان، مدحت صالح، بسمة، يوسف الكدواني، وآخرين من تأليف وإخراج هاني كمال.