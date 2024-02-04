عمران خان يواجه أحكاما بالسجن لـ34 سنة.. ماذا فعل رئيس وزراء باكستان السابق؟

تلقى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ضربة جديدة مع صدور حكم جديد بسجنه 7 سنوات هو وزوجته، بتهمة مخالفة قانون الزواج، وهو الحكم الثالث ضده والذي يرفع سجنه إلى 34 سنة لإجمالي تلك الأحكام.

المفارقة أن الأحكام الثلاثة صدرت ضد عمران خان البالغ من العمر 71 عامًا في أسبوع واحد فقط، إذ أنه بحسب ما نقلت صحيفة «ذي نيشن» الباكستانية حكم عليه بالسجن 14 عامًا هو وزوجته بتهمة تلقي هدايا بشكل غير قانوني، كما حكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد اتهامات بتسريب أسرار للدولة، علمًا أنه يقضي عقوبة أخرى 3 سنوات.

عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق وقانون الزواج

أحدث الأحكام لعمران خان رئيس وزراء باكستان السابق كانت السجن 7 سنوات هو وزوجته، إذ اتهم بأنه قد خالف قانون الزواج عندما تزوج لثالث مرة عام 2018 من السيدة «بيبي»، إذ أنه اتهم بزواجها قبل انتهاء عدتها.

وشهد المسؤول عن زواجهما بأن هذا قد حدث بالفعل، إلا أنه تم تدارك الخطأ من خلال عقد زواج جديد، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز عربية، على نحو يسلط الضوء على جانب من حياة عمران خان لم يكن يعرفه أحد.

باكستان تستعد لانتخابات دون عمران خان

وتشهد باكستان يوم الخميس المقبل انتخابات تشريعية لن يكون بمقدور عمران خان خوضها، كونه يقضي عقوبة السجن 3 سنوات منذ أغسطس الماضي بتهم فساد، لكن هذا لم يمنع حزبه «إنصاف» من خوض سباق الانتخابات ولديه طموحات بالفوز، وفق تصريحات للسيد عبدالصمد يعقوب المتحدث باسم الحزب.

وعمران خان من مواليد 1952 ودرس في بريطانيا، وعشق لعبة الكريكيت ذات الشعبية العالية في باكستان، وصولًا إلى فوزه ببطولة العالم حتى أصبح أحد الأبطال الشعبيين في هذا البلد الآسيوي، على نحو ساعده في مسيرته السياسية عندما أسس حزب «إنصاف» عام 1996، وقد سجن من قبل بسبب مواقفه المعارضة.

استطاع الوصول إلى السلطة أو رئاسة الوزراء تحديدًا عام 2018، لكنه نتيجة الخلافات المستمرة مع المعارضة تكتلت الأخير لتطيح به من منصبه عام 2022، وقد وجهت له كثيرًا من التهم منها الخيانة العظمة والفساد، وهو الآن يقبع خلف أسوار السجن.