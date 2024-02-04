أستاذ تخطيط عمراني: «حياة كريمة» تهدف إلى رفع جودة حياة المواطن المصري

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن البعد العمراني مُدرج ضمن مستهدفات مبادرة حياة كريمة لعام 2024، من خلال مد البنية التحتية من خطوط مياه وصرف صحي إلى القرى، مشيرا إلى استكمال استكمال إنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه شرب، واستكمال 166 محطة لمعالجة الصرف الصحي، وإنشاء 846 مكتب بريد، وتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ842 قرية، واستكمال مد كابلات وتركيب عدادات وأعمدة إنارة ومحولات كهربائية لـ1464 قرية.

رفع جودة حياة المواطنين

وقال أستاذ التخطيط العمراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع علي شاشة قناة «dmc»، إن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو رفع جودة حياة المواطن المصري، موضحا أن المبادرة لم تعمل على البنية التحتية فقط، لكن توفر فرص عمل لكثير من الشباب.

تطوير منشآت الإسكان غير المخطط

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن المبادرة تقوم على تطوير منشآت الإسكان غير المخطط، والتي يصعب العمل بها، موضحا أن 60 مليون مواطن مصري يستفيدون من مبادرة حياة كريمة حتى نهايتها.