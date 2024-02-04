وزير الري يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع في قرى حياة كريمة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري في المحافظات، لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وأعمال تطهير وتبطين الترع في مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإجراءات تحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة.

سحب الأعمال من المقاولين المتأخرين

وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال، حيث وجه «سويلم» بسرعة إنهاء الأعمال وسحبها من المقاولين المتأخرين عن تنفيذ الملاحظات الموجهة إليهم، مشددا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد تنفيذ كل الملاحظات، مع المرور الدوري على العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

مشروعات تأهيل الترع

كما وجه «سويلم» بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة، على أن يستعرض تاريخ إنهاء الأعمال المقررة، ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام وما تم اتخاذه من إجراءات في ذلك.

وشدد وزير الري على قيام الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف، بحيث يتم إنهاء الأعمال قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة للري ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي ازدحامات، مع التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.

تحسين الوضع المادي للعاملين

واستعرض «سويلم»، خلال الاجتماع، مجهودات تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة، من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الاستثمار فيها لزيادة العائد المادي لها، وتفعيل مواد قانون الري الخاصة بصندوق رد الشيئ لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي والسعي لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.

وشدد «سويلم» على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، والموضحة بالمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023، والمعدل بالمنشور رقم 9 لسنة 2023، وصرف المكافأة للمتميزين فقط طبقاً للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى من عدمه، مشيراً إلى تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها في إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.