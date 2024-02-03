«حياة كريمة» تكشف خريطة انتشار القوافل الطبية خلال أسبوع.. الكشف والعلاج مجانا

يأتي قطاع الصحة على رأس أولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري، وتأمين حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وفي هذا الصدد، تستعد مؤسسة حياة كريمة لإطلاق عدد من القوافل الطبية بعدد من محافظات الجمهورية، والتي تضم عددا كبيرا من التخصصات الطبية بهدف الكشف والعلاج مجانًا على المواطنين.

قوافل حياة كريمة الطبية

وكشفت حياة كريمة، عن خريطة انتشار القوافل الطبية لهذا الأسبوع، ضمن خطتها للقوافل الطبية الشاملة والتي تنتشر في 7 قرى بـ 4 محافظات، موضحة أنّ القوافل تتواجد اليوم السبت بقرية الروضة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مشيرة إلى أنها تتم بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

وأضافت حياة كريمة، في بيانها، أنَّ القوافل الطبية المجانية تنطلق بمحافظة بني سويف، يومي السبت والأحد 3 و4 فبراير بقرة غياطة الشرقية التابعة لمركز ببا، لافتًة إلى أنَّ القوافل تتواجد بمحافظة الفيوم في قرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، الاثنين المقبل.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية

وأشارت حياة كريمة، إلى أن القوافل الطبية تنطلق إلى قرية كفر يعقوب، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن القوافل تتواجد يومي 7 و8 فبراير بقرية الفقيرة، التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، على أن تتواجد يوم 8 فبراير بمحافظة المنوفية في قريتي الغوري التابعة لمركز بركة السبع، وكوم الشيخ عبيد التابعة لمركز تلا.