نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية.. اعرف موعدها

يترقب طلاب الصف السادس الأزهري بقرى ومدن الغربية، إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي بدأت خلال الفترة الماضية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية

وأكد الدكتور الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، استمرار أعمال التصحيح والرصد في جميع المواد الدراسية، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية عقب اعتمادها وإرسال نسخة منها إلى المعاهد الأزهرية بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية

وأشار «طلحة» إلى أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية من المقرر إعلانها الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والتقدير الخاصة بأوراق كراسات إجابات الطلاب والطالبات، وعقب ذلك يتم اعتمادها وإرسال نسخة منها إلى المعاهد الأزهرية بالمحافظة.