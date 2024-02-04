رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية.. اعرف موعدها

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:07 ص | الأحد 04 فبراير 2024
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية

يترقب طلاب الصف السادس الأزهري بقرى ومدن الغربية، إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي بدأت خلال الفترة الماضية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية

وأكد الدكتور الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، استمرار أعمال التصحيح والرصد في جميع المواد الدراسية، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية عقب اعتمادها وإرسال نسخة منها إلى المعاهد الأزهرية بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية

وأشار «طلحة» إلى أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية من المقرر إعلانها الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والتقدير الخاصة بأوراق كراسات إجابات الطلاب والطالبات، وعقب ذلك يتم اعتمادها وإرسال نسخة منها إلى المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

اقرأ المزيد:

بالأسماء: أوائل الشهادة الإبتدائية بمنطقة الأقصر الأزهرية

رئيس "أزهر الغربية" يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

فتح باب التقدم لوظيفة عضو مكتب الجودة والدعم الفني بـ"أزهر الغربية"

تقديم خدمات طبية لـ993 حالة مجانا ضمن «حياة كريمة» في المحلة الكبرى
بقلم رفيق محمد ناصف