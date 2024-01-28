تقديم خدمات طبية لـ993 حالة مجانا ضمن «حياة كريمة» في المحلة الكبرى

شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية، بالتعاون مع جامعة طنطا، توقيع الكشف الطبي على 993 مواطنا من أهل قرية شبرا ملكان، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تواصل تقديم الدعم المجتمعي للمواطنين في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتنظيم القوافل التنموية الشاملة.

تنظيم قافلتين للجامعة

وذكر رئيس الجامعة، أن آخر تلك القوافل هي قافلة قرية شبرا ملكان، بمركز المحلة الكبرى، موضحا أن الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تنظم قافلتين في الأسبوع لأهل المحافظة، وذلك غير القوافل التي تنظمها الجامعة في المحافظات المجاورة والحدودية.

محو الأمية

وأشار«زكي» إلى أن قافلة الجامعة في قرية شبرا ملكان، شهدت توقيع الكشف الطبي على 993 مواطنا وتقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان، وأيضا صرف العلاج بالمجان، كما تم تحويل 50 حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال إجراءات الفحص الطبي والعلاج، كما شهدت القافلة الطبية إجراء اختبارات محو الأمية لـ20 مواطنا، و محاضرات توعوية وتثقيف صحي لاهالي القري عن مرض السكر والضغط.