منظمة «أوكسفام»: 2.2 مليون شخص في غزة يعانون من الجوع

قالت هديل قزاز، المتحدثة باسم منظمة «أوكسفام»، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي، ومليون و700 ألف شخص يعيشون في خيام جنوبي القطاع.

وأضافت لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع يصعب عملنا وعمل كل المؤسسات الإنسانية، والمؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة تعتمد على «أونروا» وهذه المؤسسات توفر 80% من احتياجات سكانه».

وتابعت: « 2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون مجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتوقف عمل أونروا في غزة سيكون كارثة كبيرة تطول القطاع، وموظفونا أخلوا مواقعهم بمعظم أنحاء القطاع، ونتركز الآن في رفح الفلسطينية».

وأكملت: «نستطيع توفير بعض المساعدات لقطاع غزة ونطالب بوقف إنساني لإطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات وتسهيل وصولها للسكان، ومليون شخص في قطاع غزة فقدوا منازلهم بالكامل، وإسرائيل تمارس سياسة التدمير الممنهج بالقطاع».

وقالت: «ضغوط وآثار نفسية عميقة يعانيها سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، والقطاع يعاني نقصا في الأدوية والماء النظيف والغذاء الكافي والخيام والحاجات الأساسية للحياة».