باحث سياسي: «الاحتلال الإسرائيلي» أطلق مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن إسرائيل بدأت في الآونة الأخيرة بإطلاق مرحلة جديدة من العمليات يغلب عليها تقليل طبيعة العملية البرية، وعودة الاعتماد على عمليات القصف سواء من خلال الطيران الإسرائيلي أو من خلال الزوارق البحرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»، أن البلاد تشهد حاليًا جملة من التطورات المتسارعة بطبيعة الحال، مشيرًا الى أن كل التطورات التي تشهدها فلسطين منذ السابع من أكتوبر، هي مواقف وتحركات متسارعة ترتبط بشكل رئيسي بمسارات الحرب على الأرض داخل القطاع الفلسطيني.

وتابع: «أعتقد أن ذلك يرتبط بما يعرف بالمرحلة الثالثة من الحرب، وسعي إسرائيل لتقليل تكلفة انخراطها في هذه الحرب، أو استمرار الأعمال العسكرية».

وأكمل: «من التطورات اللافتة خلال الفترة الماضية، هو تنامي حجم الضغوط الدولية على إسرائيل، سواء الضغوط التى تستهدف محاصرة إسرائيل والتنديد بجرائمها داخل قطاع غزة، خصوصًا في أعقاب دعوى جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، وما صاحبها من مطالبات من محكمة العدل الدولية».