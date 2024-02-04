معًا من القاهرة.. معرض تشكيلي لدعم القضية الفلسطينية بـ55 لوحة

لوحات تعكس ما يمر به قطاع غزة من مأساة إنسانية، تعبر عن أوجاع وآلام الفلسطينيين الذي يدافعون عن أرضهم ويتصدون لقصف العدوان الصهيوني، ويقاومون الإبادة الجماعية.

مشاهد تأثر بها عدد من الفنانين التشكيليين في مصر والدول العربية، عبروا عنها من خلال 55 لوحة تم عرضها في أتيليه القاهرة تحت عنوان «معًا من القاهرة».

معرض لدعم الشعب الفلسطيني

كانت بداية الفكرة منشور عبر «الفيس بوك»، يدعو لدعم ومساندة الحق العادل لفلسطين في أرضها، دعا له الفنان التشكيلي سيد هويدي، واستجاب له عدد كبير من الفنانين من داخل وخارج مصر، وبدأ يستقبل طلبات المشاركة بلوحات تعبر عن القضية وتنقل مأساة ما يمر به الشعب الفلسطيني المحاصر داخل وطنه: «ناس كتيرة تفاعلت وتحمست للفكرة وبدأت الطلبات تزيد في وقت قصير»، بحسب «هويدي».

يحكي أن فكرة المعرض ليس استعراض للفن أو منافسة على جائزة أفضل لوحة بل أشبه بتظاهرة فنية يعبر كل فنان من خلال عن دعمه للقضية وكيف شاهد مأساة الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من ثلاثة أشهر ولم تنته: «بنتضامن مع الحدث باعتباره حدث مؤثر جدًا ومصر بتعبر عن نفسها بطريقة راقية وموقف الفنانين المصريين مشرف لأبعد حد منذ بداية انتفاضة الحجارة والصراع العربي الإسرائيلي».

لوحات تكاد تسمع صوتها، وتستشعر آلامها وأوجاع أبطالها، من نساء وأطفال وشباب ومختلف الأعمار التي استشهدت في العدوان ولا تزال تقاوم، مشاهد للأمهات والرضع والصغار والدمار عبر عنها فنانين من مصر والكويت والسعودية واليمن والعراق: «الكل تأثر وتألم وعبر عن رفضه للاحتلال بفنه وبطريقته الخاصة اللي وصلت للناس ودي رسالتنا كفنانين تشكليين».

لا يقتصر المعرض على عرض لوحات فنية فقط، وإنما يعرض على هامشه يوم الأحد المقبل، فيلم «54 سنة احتلال»، الذي أنتجه وأخرجه الفنان أحمد نوارة في عام 2003: «الفيلم ينتمى لفن الأرض المفاهيمي، ويعتبر أحدث التيارات الفنية في العالم بيعبر عن فكرة أو مضمون، وهو مفاجأة غير عادية من الناحية الفنية»، مشيرًا إلى أن الفيلم مدته 10 دقائق فقط، ولكن عبر عن القضية بشكل رائع من خلال حفر 54 مقبرة تعبر عن عدد سنوات الاحتلال آنذاك: «دلوقتي وصلنا للسنة الـ70 والمخرج قرر حفر المقابر دي في حديقة مجمع الفنون في الزمالك وأنصح بمشاهدة العمل لأهميته».

55 لوحة بمعرض معا من القاهرة

فيما تقول هالة صلاح، فنانة تشكيلية وإحدى المشاركات في المعرض، إن من أهم أدوارنا كفنانين إننا نعبر عن مجتمعنا وقضاياه: «وحاليا تعتبر القضية الفلسطينة أهم القضايا اللى لازم نعبر عنها ونوصل صوتنا للعالم كله بدعمنا للفلسطينيين في استرجاع حقهم لأرضهم ومنع المجازر المقامة ضدهم».

تحكي أن اللوحات ليس فقط تعبرعن القضية الفلسطينية، إنما تعد في ذات الوقت نوع من أنواع التأريخ المهم للأحداث الجارية: «وعبرت عن ده في لوحتى بطريقة مباشرة وصريحة علشان توصل لأكبر عدد من المُتلقيين، ووضحت فيها الدمار اللي حصل في البلد من مباني سكانية ومدارس ومستشفيات ومليتها باللون الأحمر اللي بيدل على دماء الشهداء الطاهرة».

كما وضحت الحصار المؤذي للفلسطينيين بشكل السياج الحديدى وعبرت عن فلسطين بفتاة في رعيان شبابها تنظر لأعلى أملًا في فك الحصار ورفع الظلم وحقن الدماء: «أتمنى من كل قلبي النصر القريب وعودة الأرض لأصحابها».

فيما جاءت رامية نجا، فنانة تشكيلية من الإسكندرية للمشاركة في المعرض، من خلال لوحة يغلب عليها الطابع الصوفي، الذي تجسد في مناجاة الإله وطلب التدخل السريع لإنقاذ المحاصرين من العدوان الغاشم: «تأثرنا جدًا بالأحداث اللي بنشوفها كل يوم وتألمنا وكان لازم نعبر عن نفسنا ونساند بأدواتنا الفرشة والألوان والفكرة بدأت بنداء على الفيس بوك وكلنا استجابنا بشكل سريع».

تقول إن لوحتها زيتية أحبت أن تعبر فيها عن المآسي التي حدثت على المستوى الإنساني للجرحى من نساء وأطفال والهروب ناحية الحدود والبحث عن مخرج: «عبرت عن كل المشاهد اللي أبكيتنا في لوحة وبنصلي وبندعي ربنا واللوحة فيها نوع من الارتباط بالسماء وإن الخالق هينقذ العالم لاستعادة الأمل».